Još jedan maloljetnik ispitan zbog terorizma: Ne ide u pritvor, evo što DORH kaže

Splitski DORH objavio je kako je sudac istrage Županijskog suda u Splitu ispitao maloljetnog hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela terorizma, nakon čega je Županijsko državno odvjetništvo donijelo rješenje o pokretanju pripremnog postupka prema maloljetniku zbog navedenog kaznenog djela.

Kako se navodi postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba.

- Zbog takvih poruka policija je obavljala preglede institucija u odnosu na koje su se poruke odnosile, kako bi zaštitila građane, posebno osobe mlađe životne dobi, odnosno djecu, od mogućih postavljanja eksplozivnih naprava, te je došlo do uznemiravanja stanovništva - navodi DORH.

Dodaju i kako je nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Splitu, državno odvjetništvo predložilo određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

- Sudac istrage je prema maloljetniku odredio privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite. Protiv tog rješenja suca istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu - zaključuju iz DORH-a.