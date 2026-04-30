Još jedan maloljetnik ispitan zbog terorizma: Ne ide u pritvor, evo što DORH kaže

Piše Luka Safundžić,
Šibenik: Dojava o postavljenim bombama po školama | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sudac istrage je prema maloljetniku odredio privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, naveli su iz DORH-a

Splitski DORH objavio je kako je sudac istrage Županijskog suda u Splitu ispitao maloljetnog hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela terorizma, nakon čega je Županijsko državno odvjetništvo donijelo rješenje o pokretanju pripremnog postupka prema maloljetniku zbog navedenog kaznenog djela.

Kako se navodi postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba.

U VELIKOJ GORICI Ispitali maloljetnika (17) zbog terorizma. Dobio istražni zatvor zbog dojava o bombama
Ispitali maloljetnika (17) zbog terorizma. Dobio istražni zatvor zbog dojava o bombama

- Zbog takvih poruka policija je obavljala preglede institucija u odnosu na koje su se poruke odnosile, kako bi zaštitila građane, posebno osobe mlađe životne dobi, odnosno djecu, od mogućih postavljanja eksplozivnih naprava, te je došlo do uznemiravanja stanovništva - navodi DORH. 

Dodaju i kako je nakon ispitivanja  maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Splitu, državno odvjetništvo predložilo određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

- Sudac istrage je prema maloljetniku odredio privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite. Protiv tog rješenja suca istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu - zaključuju iz DORH-a. 

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...
REZOVI POSLIJE PAVLEKA

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...

Nakon izvlačenja novca, Savez ide u mjere štednje i ostavlja samo kombi vozila i pet auta. Evo kakve automobile je dosad plaćao i za Vedrana Pavleka, osumnjičene Nenada Erora, Damira Raosa i mnoge druge...
Na jugu Hrvatske pao je snijeg!
PRODOR HLADNE FRONTE

Na jugu Hrvatske pao je snijeg!

Zahladilo je naglo u dalmatinskom zaleđu, na meteorološkoj postaji Dinara u četvrtak u 8 sati izmjerena je temperatura od minus dva stupnja Celzijeva...
Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!
INFLACIJA 5,8 POSTO

Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u travnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine

