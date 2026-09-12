Još jedna teška noć je iza vatrogasaca na Braču: 'Kuće su obranjene, sve je puno dima...'

Požar je i dalje aktivan, stigle su nam nove snage, rekao je za 24sata glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, komentirajući situaciju na Braču.

Podsjetimo, na Braču je izbio požar koji se zbog jakog vjetra brzo proširio na nepristupačnom terenu. Vatra je planula između Ložišća i Dračevice, a vatrogasci su se drugu noć za redom borili s vatrenom stihijom.

- Ima jako dosta dima. Najvažnije je da su kuće obranjene, nema ugroze - rekao nam je Tucaković. Dodao je i kako pomoć zemaljskim snagama stižu i zračne snage, te da pričuva nalazi u Vučevici. Izgorjele su stotine hektara suhe trave, niskog raslinja i borove šume.

Tucaković je jučer kasno popodne zapovjedio pokretanje: Intervencijskih vatrogasnih postrojbi Dubrovnik i Šibenik te izvanredne dislokacije iz Vatrogasne zajednice Zadarske i Šibensko-kninske županije za požarište na otoku Braču.

- Izvanredne dislokacije Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, koji će biti smješteni u Vučevici u Vatrogasnom centru za edukaciju i tehnološki razvoj Split, odakle će biti raspoređeni prema potrebi - objavila je ranije Hrvatska vatrogasna zajednica.