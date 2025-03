'Još ne znamo koliko će ljudi štrajkati, uputa učenicima je da svi dođu na nastavu u srijedu'

Ravnatelji osnovnih i srednjih škola tijekom dana dobit će upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kako da organiziraju nastavu u školama u srijedu, kad je najavljen štrajk.

Oni s kojima smo razgovarali kažu nam kako zasad ne znaju koliko će ljudi štrajkati, te da to vjerojatno neće ni znati do srijede. No uputa učenicima i u osnovnim i u srednjim školama je da u srijedu dođu redovno u školu.

- Prioritet su nam učenici, svi u srijedu dolaze u škole. Šaljem poruku svim roditeljima da mogu poslati mirno svoju djecu u školu u srijedu - izjavila je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu, na konferenciji za novinare.

Ravnatelji ističu i kako će napraviti sve da se nacionalni ispit iz prvog stranog jezika, koji u srijedu pišu osmaši, provede kako je planirano. Upute iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja školama su stigle još prošli tjedan.

- Dali smo jasne preporuke da se ravnatelji prilagode okolnostima jer nam je cilj da što više učenika piše nacionalne ispite - kazao je za HRT Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kako je pojašnjeno iz Ministarstva, i u srijedu ravnatelji moraju voditi evidenciju o radu zaposlenika, kako je propisano Zakonom o radu. Nakon štrajka će se znati koliko je ljudi sudjelovalo. Ministar Radovan Fuchs poručio je kako sindikati ne misle na djecu, već "očito pokreću štrajk da bi mobilizirali svoje članstvo iz nekog njihovog razloga, da bi povećali prihode".