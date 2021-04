Sastanak ministara Vilija Beroša i Zdravka Marića s predstavnicima veledrogerija završio je bez konkretnih rezultata, a novi će biti za desetak dana. Cilj sastanka bilo je naći rješenje kako bi se osigurala opskrba zdravstvenog sustava lijekovima, posebno onima koji imaju izravni utjecaj na trenutno zdravlje pacijenata.

Kako su rekli predstavnici veledrogerija nakon sastanka nije bilo konkretnog rješenja.

- Za konkretno rješenje morat ćemo pričekati desetak dana. Sa zalihama koje imamo teško je reći, hoće li i kad pacijenti ostati bez lijekova - rekli su predstavnici veledrogerija

- Shvatili su gdje je problem, pokazali smo kako je dug rastao, rekli su, a dug je narastao na 6,5 milijardi kuna prije uplate 900 milijuna.

Ivan Klobučar iz Oktal Pharme rekao je kako su ministri bili iznenađeni dinamikom nastajanja duga.

- Mi uvijek gledamo optimistično, nadali smo se nekoj ponudi. Mislim da ministar Marić razumije situaciju. Imam nadu da ćemo nešto riješiti - rekao je Klobučar.

- Konstruktivan sastanak. Svrha je razmjena mišljenja i uskladba informacija, nema tu dodatnih iznenađenja. Zanimalo me i pojasnili su kolege iz drogerija i HZZO-a da pratimo tijek i volumen obveza da pratimo kako se podmiruju, da imamo ukupnu sliku i da baratamo istim brojkama. Ideja sastanka je da otpočnemo dijalog koji će se nastaviti u sljedećim tjednima i da sve strane osiguraju redovno poslovanje, da ti dugovi ne rastu galopirajuće - rekao je Marić i dodao da je više nego jasno da je potrebna reforma zdravstvenog sustava.

Na pitanje može li jamčiti da građani neće ostati bez lijekova do sljedećeg sastanka Marić je rekao:

- Moja je zadaća da osiguram da do toga ne dođe. Činimo sve što možemo da do obustave i značajnijeg poremećaja ne dođe. To nam je zadaća - rekao je i dodao da će za 10 do 14 dana imati neko konkretnije rješenje. Na pitanje je li Covid jedini razlog za ovako galopirajući rast duga, kaže da nije, jer su o dugovima pričali i prije.