Predstojnicom Klinike za intenzivno liječenje u Splitu, Sanda Stojanović Stipić za RTL komentirala je stanje na intenzivnoj njezi u Splitu kao i preopterećenost zdravstvenog sustava pandemijom koronavirusa.

- Mi smo sad trenutno pojačali dežurstva u COVID jedinici intenzivnog liječenja i de facto nemamo ni subote ni nedjelje, nego pomažemo jutarnjem i popodnevnom uz dodatne dežurne našoj ekipi u COVID dijelu. Moram reći da ovo sve funkcionira zahvaljujući čistom entuzijazmu svih ljudi koji rade u jedinici intenzivnog liječenja, našim medicinskim sestrama koje duplaju, ne dva puta, ne tri puta noći, nego ne znam više koliko, kolegama koji dolaze i bolesni, prehlađeni raditi jer nema alternative. Ti bolesnici zahtijevaju naše liječenje sada, ne mogu pričekati ni sutra ni prekosutra da se nešto promijeni i situacija je zaista ozbiljna - rekla je.

Kliničke slike u usporedbi sa trećim valom su mnogo teže

- Vrlo se brzo uruše do respiratornih insuficijencije nego što je to bilo u prethodnim valovima. S druge strane naša županija je nažalost od lošije procijepljenih u Hrvatskoj i kao rezultat toga čini mi se imamo najveći broj bolesnika koji zahtijevaju mehaničku ventilaciju u Hrvatskoj - objašnjava Stojanović Stipić.

Nedostaje nam medicinskog osoblja

- Najviše medicinskih sestra i tehničara, anesteziologa i intenzivista, no nažalost to nije tako lako riješiti, budući da imate jednu intenzivističku sestru. To je potrebno edukacije nekoliko godina da bi mogla raditi ovaj posao, zbog toga je što problem. Nama uskaču sestre s drugih klinika i odjela. Svi smo angažirani, svi liječnici i sve medicinske sestre, međutim nedostaje nam intenzivističkih sestara - rekla je.

- Mislim da mi još nismo došli do onih brojki kad smo imali po 7000 u Hrvatskoj zaraženih, jer uvijek ovi bolesnici koji su najteže bolesni, dođu s 10-tak dana odmaka. Tako da mislim da ovo nažalost nije vrhunac što se tiče bolesnika na mehaničkoj ventilaciji u uzlaznoj fazi - zaključila je Stojanović Stipić.