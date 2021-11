Ne želim komentirati mjere drugih zemalja, ali pratimo što druge zemlje rade, ali mi donosimo mjere koje su naše i koje su dogovorene na razini Stožera i Vlade. Mi smo uveli mjeru obveznog testiranja za građane koji rade u javnim i državnim institucijama. Testiranje je glavni alat za detektiranje gdje se virus širi, a cijepljenje je glavna zaštita od bolesti, poručio je načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović upitan razmišlja li se o uvođenju restrikcija kao u Austriji, koja, podsjetimo, ide u novi lockdown.

Svjestan je da ni testiranje ni cijepljenje nije sto posto sigurno i pouzdano, ali naglašava da je najučinkovitije i najbolje u ovom trenutku.

- Idealna je zaštita da se svi testiramo svaki dan - istaknuo je dodavši kako je jučer bio u Italiji i da je morao, bez obzira što ima EU digitalnu Covid potvrdu i što je cijepljen tri puta, za ulazak u tu zemlju imati i negativan PCR test, a potom i za ulazak u talijanski Senat i brzi antigenski.

'Mi snažno sugeriramo cijepljenje, ali ono nije obvezno'

- Cijepljenje je najbolja zaštita od bolesti, a testiranje najbolje sredstvo kako za detekciju gdje se virus širi. Mi snažno sugeriramo cijepljenje, ali ono nije obvezno. Obvezno je testiranje za necijepljene i one koji nisu preboljeli - istaknuo je i dodao kako prate i nove znanstvene spoznaje prilikom donošenja mjera.

- U ovom trenutku nema boljeg savjeta i upute od toga da se ljudi što je moguće više testiraju i cijepe te da se pridržavaju temeljnih epidemioloških mjera - ponovio je istaknuvši iskustvo Izraela i važnost primanja treće doze.

- Mislilo se da će dvije doze bit dovoljne i da će tako pandemija završiti, sad vidimo da nije tako - rekao je.

Nema sto posto učinkovite mjere koja će nas dovesti da proglasimo kraj epidemije, naglasio je Božinović.

- Pokušavamo umanjiti dinamiku zaraze jer ako je više ljudi zaraženo to znači i veći broj ljudi koji će biti hospitaliziran. Ako se hospitalizira velik broj ljudi, a to nam se događa, onda će bolnice morati uskratiti neke od svojih usluga i za one bolesnike koji ne boluju od Covida - poručio je napomenuvši kako se ne smije zaboraviti i činjenica da se Covidom ne može baviti svaki liječnik ili medicinska sestra.

- To mogu samo određene specijalizacije, a takvih ljudi ima ograničen broj. Oni rade više od godinu i pol dana u vrlo teškim uvjetima i mi moramo voditi brigu i o njima. Ne može svaki liječnik koristiti respirator, ECMO uređaj ili biti specijalist iz pulmologije, imunologije i slično - rekao je.

Bez detalja o sankcijama za neprovođenje odluke o Covid potvrdama

O izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u koji bi se ugradile sankcije za dužnosnike koji ne poštuju odluke Stožera oko provjere Covid potvrda za dolazak na posao, među kojima su Miro Bulj, Stipe Petrina pa i predsjednik Republike Zoran Milanović, rekao je kako će uskoro predstaviti detalje.

- Postoje razgovori na razini Vlade. Kad budemo imali konačno rješenje onda ćemo obavijestiti. O svemu moramo voditi računa - rekao je.

Nije htio odgovoriti koliko će iznositi kazne za dužnosnike koji odbiju provoditi odluku Stožera.

- Kad bude to sve poznato, onda ćemo obavijestiti javnost - rekao je.

Na pitanje je li Stožer razgovarao o prijedlogu ministra obrazovanja Radovana Fuchsa da djelatnici u sustavu obrazovanja mogu doći na posao odmah nakon primitka prve doze bez testiranja i čekanja da dobiju EU Covid potvrdu, što su mu odgovorili na to i misli li on da je to pametno te je li točno da neki djelatnici u državnim službama već ulaze samo s kartončićem o primitku prve doze i bez testiranja, Božinović je rekao da za to ne zna dodavši kako to niti nije pitanje o kojem odlučuje Stožer.

- To je pitanje za epidemiologe i oni mogu davati kompetentne odgovore, ja ne - rekao je.

No, Stožer je taj koji donosi odluke.

Na pitanje razmišlja li se i o testiranju cijepljenih osoba, prije svega u zdravstvenom i socijalnom sustavu, Božinović je istaknuo kako se o tome razmišlja te da će to uvesti ukoliko bude novih saznanja.

Upitan hoće li se izdati preporuke što činiti u slučaju odbijanja testiranja te što će biti konkretno s policajcima koji to odbijaju, ministar unutarnjih poslova je ponavljao mantru kako Vlada radi sve da građani shvate što je najbolje za njih.

- I mislim da je to najbolji smjer. Mi ne krećemo od toga da ljudi neće prihvatiti nešto što je dobro za njihovo zdravlje i za zajednicu u cjelinu. onda kad vidimo da nema druge nego poduzeti i neka rješenja koja sankcioniranju određena ponašanja, onda i o tome razmišljamo i donosimo odluke. Ali ponavljam, ovo nije situacija koja će trajati kratko, najbolje što možemo napraviti je da prihvatimo da je virus tu i da moramo korigirati nešto u svom ponašanju ukoliko virus želimo izbjeći - poručio je naglasivši kako je lockdown jedna od efikasnijih mjera, ali da si ga malo tko više može priuštiti.

Što se tiče policijskih službenika koji su se odbili testirati kao uvjet za dolazak na posao, obzirom da nisu cijepljeni ni preboljeli bolest, Božinović je istaknuo kako su neki već sankcionirani.