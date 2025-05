Još samo da Plenković i Milanović riješe i diplomaciju...

Što se to događa? Još donedavna su satiričke rubrike našeg lista živjele od makljaže između Zorana Milanovića, koji je radi cipelarenja hadezeovaca izumio cijeli rječnik fantastične zoologije, i premijera Plenkovića koji je bio pristojniji ali je i on znao ubosti. Nije bila neosnovana pretpostavka da će ratovi u Ukrajini i Gazi završiti prije nego njihov sukob. Milanović je lani izveo i atomski udar s Rijekama pravde, pokušavši poslati Plenkovića u povijest. No, rijeke su presušile.

