Priča Damira Pejića (16) iz Vukovara, mladića oboljelog od leukemije, pokrenula je lavinu dobrote širom Hrvatske - u osam transfuzijskih centara neprekidno se javljaju ljudi koji za njega, ali i druge kojima je to potrebno, žele donirati svoje krvotvorne matične stanice. Za Damira je, međutim, čuo i profesionalni vatrogasac Josip Fabijanić iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, o kojemu smo također već pisali jer je požar u Dalmaciji gasio na svom godišnjem odmoru.

Pokretanje videa... 00:58 [TOP 3 VIJESTI DANA] Josip je spašavao Tučepe, sada je pomogao bolesnom Damiru: Ti ćeš pobijediti tog 'demona' | Video: 24sata/Video

Neka je treća dobra duša pak, čiji identitet javno nije poznat, preko RTL-a Josipu i njegovoj obitelji ponudila plaćanje besplatnog boravka na moru izvan Hrvatske, da se Josip doista odmori od gašenja požara, na čemu se on zahvalio i plaćeno ljetovanje odlučio prepustiti - Damiru. Josip i Damir se ne poznaju, tek planiraju susret kad Damiru bude malo bolje, spojila su ih njihova velika i hrabra srca.

- Nemam drugih riječi nego zahvaliti gospodinu Fabijaniću i njegovoj obitelji, zbilja lijepa gesta - rekao nam je jučer Damir.

Pronašao je Josipa na društvenim mrežama pa mu, kaže nam, poslao poruku zahvale.

- Napisao sam da mu se zahvaljujem u svoje i ime svoje bake te da svojim velikim srcem pokazuje koliki je heroj. Odgovorio mi je s predivnom porukom napominjući da su svi uz mene. Napisao mi je i da zna kako ću ja srediti 'demona', bolest, kao što su oni, vatrogasci, sredili demona u Tučepima, veliki požar - govori Damir.

Nevjerojatno je hrabar i zreo mladić, veliki borac.

Leukemija mu je prvi put dijagnosticirana 2019., prvu je bitku godinu dana kasnije dobio, da bi mu se bolest opet pojavila ove godine. Prije samo dva mjeseca je ostao i bez majke koja je izgubila bitku s karcinomom, a sad živi s bakom. Kako, nažalost, u obitelji nema podudarnih darivatelja matičnih stanica, njih liječnici traže među nesrodnim darivateljima u hrvatskom registru onih koji su dali uzorak krvi na tipizaciju i spremni su nekome bolesnom pomoći. U tom je registru nešto manje od 65 tisuća hrvatskih građana, no otkad je Damir poslao svoj apel, u osam transfuzijskih centara, doznajemo, javlja se puno novih ljudi koji žele pomoći.

- Čuo sam za to, hvala svima - poručuje Damir.

Drago mu je što je pridonio tome da se što više ljudi senzibilizira za darivanje matičnih stanica. Veseli se, kaže, susretu s Josipom kad to bude moguće. I Josip je njemu poručio isto.

O Fabijaniću smo pisali u nedjelju, jer je kao zagrebački vatrogasac na godišnjem odmoru gasio požar s kolegama u Tučepima.

- Uniformu uvijek nosim sa sobom. To radim već pet godina kad idem na ljetovanje. Imali smo prije nekoliko godina požar u Tučepima koji sam isto gasio, ali ovakvo nešto nismo doživjeli. Čim je sve počelo, nije bilo druge nego ići na požarište. Ne samo ja, nego svi moji kolege iz cijele Hrvatske. Ja sam samo jedan od mnogih vatrogasaca ovdje - rekao je Fabijanić skromno. Oduvijek je želio postati vatrogasac, a to mu je i uspjelo prije sedam godina. Bio je i u ratu, svašta je tamo prošao, rekao je za 24sata u nedjelju. Kako je dodao, nije naviknut na pažnju i hvalu, zbog čega nam se jučer zahvalio na novom pozivu, ali izjave više neće davati. Bitan je samo Damir, poručuje.

Nakon što je u redakciju RTL-a stigla molba jednog čovjeka da Josipu i njegovoj obitelji plati ljetovanje negdje izvan Hrvatske kako opet ne bi radio na odmoru, Fabijanić mu je, podsjetimo, zahvalio i poručio kako će poklon prepustiti Damiru.

- Šesnaest godina ima, kao moje dijete. Ja ću, Damire, tebi to prepustiti jer tebi su ta sredstva puno bitnija i puno bitnije ti je da u životu kreneš u jednom ljepšem svjetlu, da za tebe bude neki ljepši trenutak od one patnje koju si prolazio. Damire, za tebe. Ok? Može? Drži se, stari - dodao je Fabijanić sa suzama u očima u televizijskom prilogu.