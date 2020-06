Josip Manolić si zapjevao 'Pod brajde' za svoj stoti rođendan

Josip Manolić stotu je napunio u ožujku, no tek sad je okupio nekoliko prijatelja. Veliko slavlje je u kolovozu, a sad su okupili najbliži prijatelji. Planirao je zvati Milanovića i Plenkovića

<p>Nikad smijenjeni šef tajne policije 22. ožujka napunio je 100 godina. Te je večeri u Zagrebu trebala biti velika proslava, no zbog korone, ali i zbog potresa, sve je bilo odgođeno.</p><p>Zato su mu prijatelji i uža rodbina u nedjelju, 28. lipnja, u izletištu <strong>Polovanec</strong> u Đurđekovcu kraj Kašine organizirali malo slavlje, piše portal <a href="https://www.nizagorjemalo.hr/kredenc/joza-manolic-popeva-pod-brajde-i-kaze-volim-zagorke/" target="_blank">Nizagorjemalo.hr</a>.</p><p>– Bar da se malo obilježi kad su već korona i potres odgodili veliko slavlje koje je trebalo biti u Visokoj sa 111 uzvanika. Bil je to ručak, torta, malo glazbe. To smo bili mi kaj smo s njim najbliži - otkrio nam je zagorski gospodarstvenik <strong>Marijan Božić</strong> iz Donje Stubice, jedan od organizatora slavlja. </p><p><strong>Josip Manolić</strong> kazao je kako vrlo voli Zagorje, a Zagorke još više. Za rođendan kaže da to nije bio baš pravi, kako je planirao, ali da će velika proslava biti u kolovozu.</p><p>- Ovo je bio manji skup prijatelja. Družiti se moramo. Bilo je veselo. Je, je, zapopeval sam si ‘Pod brajde’. Volim ja kajkavske popevke. I podravske - rekao nam je slavljenik.</p><p>A kako nam je otkrio Božić, na velikom slavlju 22. ožujka trebali su biti i predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.</p><p>- Joža je čak napravil i raspored sjedenja. On u sredini, pa onda tko pored njega, tko slijeva, tko zdesna. No i to bumo proslavili kak smo planirali – najavio je.</p>