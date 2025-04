Josipa je još prijavljena kod bivšeg, a živi kod novog muža. Ima novi posao u jakoj IT firmi

Kninska kraljica ili kraljica korupcije? Josipa Pleslić (bivša Rimac) odlučila je ponovno pokušati biti ovo prvo, dok će korupcijske procese protiv sebe ignorirati jer ni jedno suđenje još nije započelo, pa je nevina i neosuđivana osoba. Njezina odluka da se ponovno kandidira za gradonačelnicu Knina je odjeknula jer nitko nije očekivao da će netko s takvim teretom ići u izbornu utrku. Ali Pleslić ima svoju filozofiju.

- Odluka o kandidaturi posljedica je zrelosti. Iz prošlosti uzimam najbolje poruke, ali u prošlosti ne želim živjeti. Iskustvo koje imam želim iskoristiti kako bih promišljala što najbolje mogu učiniti za Knin, iako sam svjesna kako ne mogu svima ugoditi - poručila je među ostalim.

U pisanom odgovoru još je napisala kako želi da Knin bude "vrata Dalmacije i ključ Hrvatske", da grad opet bude vidljiv i sa starim sjajem. Kaže da želi raditi odgovorno i da građani to prepoznaju. Prema njezinim bliskim suradnicima, čak je napravila anketu po kojoj pobjeđuje i HDZ i nezavisnog aktualnoga gradonačelnika.

- Ona je uključiva poput Milana Bandića - tvrdi njezin suradnik.

Kampanju će voditi od vrata do vrata i već je počela obilaziti okolicu Knina, računa i na veliku podršku u srpskoj nacionalnoj manjini...

- Idem(o) dalje, a Knin ionako zna da ga volim - poručila nam je u pisanom odgovoru kombinirajući slogan HDZ-a iz vremena Ive Sanadera i svoj, s kojim je nekad osvajala vlast.

Zakon ne brani kandidiranje na izborima osobama protiv kojih se vode kazneni postupci, pa čak i ako je riječ o optužbama Uskoka za korupciju, trgovinu utjecajem, zlouporabu položaja... Trebala bi biti pravomoćno osuđena da joj sustav zapriječi izlazak na izbore. A zbog brojnih zahtjeva za izuzeća dokaza i sporih odluka, već gotovo tri godine nije potvrđena najvažnija optužnica protiv nje u slučaju Vjetroelektrane. Uhićena je na mjestu državne tajnice na koje ju je imenovao Andrej Plenković još prije gotovo pet godina. Njezin mobitel je kaskadno doveo do uhićenja i optužnica protiv još niza državnih dužnosnika. Zbog njezinih poruka je Plenković promijenio i zakon kako poruke ne bi dospjele u javnost. Lani su njezine poruke otkrile da je bila i u bliskim odnosima s Ivanom Turudićem, danas glavnim državnim odvjetnikom, koji je prije tvrdio da je površno poznaje. Otkrilo se da ju je savjetovao, a međusobno su se oslovljavali s "Radost" i "Lipa". Unatoč tome, vladajuća većina ga je imenovala.

Iskoristio je to i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u trenu kad oporba traži Turudićevu smjenu. Upitan što očekuje od kandidature Pleslić, rekao je da očekuje da joj "Turudić bude zamjenik".

Od veljače ove godine Pleslić je promijenila i posao. Radi u privatnoj IT tvrtki Verso Altima. Prema podacima iz 2023. godine, tvrtka ima 80-ak zaposlenih, prihod od 13 milijuna eura i čistu dobit od 150.000 eura. Suvlasnici su joj Marko Gerenčir, koji je i direktor i tvrtka "Best in parking", koja je poznata po bezuspješnoj gradnji Small Malla u Splitu, ali i kupnji niza garaža, uključujući i onu od Tome Horvatinčića na Cvjetnom trgu. Pleslić nam nije htjela odgovoriti koji je njezin opis poslova u tvrtki. Dobili smo i direktora Gerenčira. Na jednostavno pitanje zašto je zaposlio Uskokovu optuženicu i koji joj je opis poslova, obećao se javiti nakon sastanka. Ali se više nije javio.

I još jedna zanimljivost. Pleslić sad živi i radi u Zagrebu. A preduvjet kandidature za čelnika nekoga grada ili općine je prijavljeno prebivalište u mjestu kandidature. Kako saznajemo, Pleslić i dalje ima prijavljeno prebivalište u Kninu, na adresi stanova koje je njezinu bivšem suprugu protuzakonito osigurala njezina prijateljica koja je radila u državnoj upravi za stambeno zbrinjavanje i koja je zbog toga danas u zatvoru. Dok je prebivalište kod bivšeg muža, Pleslić boravi u prostranom stanu u zagrebačkim Šestinama koji je u vlasništvu tvrtke koju vodi njezin sadašnji suprug Josip Pleslić. Dakle, formalne zapreke za kandidaturu nema.

Trenutačni gradonačelnik Knina, nezavisni Marijo Ćaćić, nasmijao se na obećanje Pleslić da će opet vratiti sjaj Kninu.

- Stvarno smo čekali da nam vrati taj sjaj. Kad smo došli, najteže je bilo promijeniti percepciju Knina kao mjesta korupcije, kriminala i nepotizma. Bio je to mukotrpan posao i odradili smo ga kroz dugo vrijeme tako što smo sve aktivnosti i projekte radili na transparentan način. A gospođa Rimac je u tome mračnom sjaju izvrsno plivala i to joj se sve fino financijski isplatilo - kaže Ćaćić.

Popis optužbi je debeo kao Biblija

Afera Vjetroelektrane je najopsežniji predmet. Uskok je tereti da je u zamjenu za 40.000 kuna mita mjesečno obilazila državne institucije i čelnike kako bi pogodovala Milenku Bašiću, investitoru u vjetropark Krš-Pađene. Tu se tereti i niz čelnika institucija. Sređivala je protuzakonito državne poticaje tvrtkama iz Knina, a u zamjenu za mito, tvrdi Uskok, radila je i na izmjenama zakona za zakup pašnjaka kako bi pogodovala određenim vlasnicima zemljišta. Također im je pogodovala preko lokalnih čelnika. Kad su sin, kći, rođak, brat i ostala rodbina nekog čelnika institucija trebali polagati državni ispit, zvali su Josipu. Onda je ona kao državna tajnica sređivala da prođu taj osnovni uvjet za posao u javnoj službi. Utjecala i na sestrino zapošljavanje. S bivšom rektoricom Zadarskog sveučilišta Dijanom Vican optužena je da je pogodovala građevinaru u čijem stanu je živjela. Vican mu je protupropisno vratila jamstvo od 1,45 milijuna kuna iako je odustao od gradnje. Zauzvrat Josipa nije plaćala režije i dobila je tendu.