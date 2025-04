OTKRIVAMO Evo kako će Josipa ex-Rimac ići na izbore i zašto je to posve šokiralo Plenkovića!

Josipa Pleslić ex Rimac, kninska kraljica kako su joj do prije pet godina tepale bivše kolege u HDZ-u, vratila se u politiku i s novim prezimenom ide u utrku za gradonačelnicu Knina i to kao nezavisna kandidatkinja. Njena kandidatura šokirala je HDZ-ovce i šefa Andreja Plenkovića jer je pod optužnicama i mislili su da je politika iza nje. Kampanja će joj, kako ekskluzivno saznaje 24sata, sličiti na onu HDZ-ovu iz 90-tih godina, ići će, naime, od vrata do vrata.

Naime, sugovornik blizak njoj kaže nam da nema novca za skupe kampanje, ali da već sada dobro stoji u anketama.

Da je Josipa Pleslić, inače višestruka USKOK-ova optuženica, svojom najavom zaintrigirala sve u hrvatskoj politici, a najviše svoje bivše kolege, govori to da je do 24sata došla informacija kako je radila anketu koja je pokazuje da pobjeđuje.

Isto to potvrdio nam je sugovornik blizak bivšoj HDZ-ovoj državnoj tajnici.

- Ona, prema njenoj anketi, pobjeđuje. Josipa je poput Milana Bandića, uključiva je i već neko vrijeme hoda po srpskim selima oko Knina. Ona je i dalje dolje jako popularna- kaže nam naš sugovornik koji dodaje da je već složila i listu za Gradsko vijeće te da će vijeće sastavit sa Srbima, odnosno srpskom manjinom.

Za 24sata Josipa Pleslić kaže da želi da Knin opet bude 'Vrata Dalmacije, ključ Hrvatske.

- Cijenim interes javnosti vezan uz moju kandidaturu za gradonačelnicu Knina, ali želim naglasiti kako se u ovom slučaju radi o lokalnim, a ne nacionalnim izborima. Stoga se obraćanje mojim sugrađanima i biračima Knina na terenu usmjerava isključivo na teme od interesa građana Knina. Odluka o kandidaturi nije ishitrena. Itekako je promišljena. Moja želja je da Knin opet bude vidljiv, i, kako bi rekao naš kninski pjesnik, da opet bude: “VRATA DALMACIJE, KLJUČ HRVATSKE”. Odluka o kandidaturi posljedica je zrelosti. Iz prošlosti uzimam najbolje poruke, ali u prošlosti ne želim živjeti. Iskustvo koje imam želim iskoristiti kako bi promišljala što najbolje mogu učiniti za Knin, iako sam svjesna kako ne mogu svima ugoditi. Budućnost ne želim promatrati utopijski. Želim je graditi konkretno i odgovorno, na temelju svega što sam sa svojim suradnicima postigla do 2015. godine. Još jednom kao iskusna osoba želim preuzeti odgovornost i ponuditi najbolja rješenja, jer ZNAM, MOGU I HOĆU! Posljednjih osam godina gradske vlasti je osam izgubljenih godina. Knin i njegovi građani ne zaslužuju da i dalje čekaju na bolji život. Idem(o) dalje, a Knin ionako zna da ga volim! - rekla je Josipa ex. Rimac za 24sata.