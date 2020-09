Josipu Rimac do 29. rujna će morati pustiti iz Remetinca

Istragom je obuhvaćena i bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac koja je navodno poticala Rimac da njezinu bratu osigura polaganje državnog ispita

<p><strong>Lidija Horvat</strong>, odvjetnica <strong>Josipe Rimac</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a545666/N1-doznaje-Josipa-Rimac-mora-29.-rujna-izaci-iz-istraznog-zatvora.html">N1 </a>izjavila je kako je izvanraspravno vijeće djelomično usvojilo njihovu žalbu na istražni zatvor te naložilo USKOK-u da ispita još šest svjedoka do 29. rujna nakon čega Rimac može na slobodu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Istragom je obuhvaćena i bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU <strong>Gabrijela Žalac</strong> koja je navodno poticala Rimac da njezinu bratu osigura polaganje državnog ispita. </p><p>Podsjetimo, nakon uhićenja, ekspresno je maknuta Josipa Rimac sa svih funkcija(sama je to zatražila), ali i Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva. Zatim je ostavku podnio i pomoćnik ministra <strong>Tomislava Ćorića Domagoj Validžić</strong> kada se otkrilo da je bio dio Josipine hobotnice u pogodovanju investitoru u vjetroelektrane.</p><p>Inače, ministar Tomo Medved je ustvrdio da njegov vozač uopće nije znao da je državni tajnik bio angažiran da on prođe ispit. A državni tajnik Ivan Vukić je već bio spominjan kada je pala Rimac u svibnju. On je nosio USB stick u Zagreb sa podacima o raspisivanju natječaja za zakup polja oko Gračaca kako bi se preko Rimac pogodovalo privatnim tvrtkama. Tada je tvrdio da nije znao što je na sticku, te da je samo udovoljio zamolbi kolegice. </p><p>Osim ovih dužnosnika, nisu suspendirane niti dvije službenice koje su pomagale Rimac u Ministarstvu uprave da podobni prođu ispite i koje su također pod istragom. Terezija Marić kojoj je Rimac samo poslala poruku tko treba proći ona je uz to ime stavljala zvjezdicu i sve dalje sređivala - i dalje je načelnica Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja. </p><p> </p>