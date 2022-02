Josipa Pavušek (24) iz Hotnje u blizini Velike Gorice živi u teškim uvjetima, brine o bolesnom ocu, majci i bratu s posebnim potrebama. Uz brigu za obitelj, studira veterinu i radi te na posao i faks putuje autobusom.

Zahvaljujući Velikogoričanima velikog srca sada na raspolaganju ima automobil s kojim će iz svoje Hotnje puno lakše moći na posao i fakultet. Mladić koji je želio ostati poklonio joj je auto.

- Za Josipu smo saznali prošle godine kada je do nas došla info o akciji popravka kuće, te poboljšanja uvjeta u kojima njih 4 žive. Uvjeti u kući još uvijek nisu kakvi bi trebali biti, treba urediti kuhinju i još ponešto, pa ako netko želi i može pomoći, dobrodošao - otkrila je Marija Šapina, u Velikoj Gorici dobro poznata članica VG Legacyja koja je Josipi rekla da joj voze samo paket hrane.

Uz automobil, anonimni mladić poslao joj je 2000 kuna za prijepis i ostalo što je potrebno obitelji.

No, nakon što je objavljena priča o Josipi i mladiću koji joj je poklonio auto, zakotrljalo se klupko dobrote - jedan čovjek je Josipi pomogao platiti trošak polaganja vozačkog, a ubrzo se uz pakete hrane koji su pristigli na njezinu adresu javio i drugi čovjek koji je Josipi poklonio bon od 5000 kuna za uređenje kuhinje, s obzirom na to da uvjeti u njihovoj kući nisu bili dobri.

Priča o studentici Josipi ubrzo se proširila i dalje od Velike Gorice.

- Pročitao sam da je kuća još uvijek u lošem stanju pa evo rado bih pomogao u nečemu ako ima potrebe. Spreman sam odvojiti svoje vrijeme i znanje da pomognem, također i materijal za izvođenje potrebnih radova sam spreman platiti. U videu sam vidio da je kuća u lošem stanju i da su potrebni radovi pa se stavljam na raspolaganje da učinim nešto po tom pitanju, makar svojim radom, ako ne novčano. Cura se bori, mlada je, roditelji su bolesni i trebaju pomoć. Zašto ne bih pomogao kada mogu pomoći. Mene to ne košta puno, a njoj sigurno puno znači - rekao je za VG Danas dugoselski obrtnik koja se bavi kompletnim adaptacijama kuća i stanova i popravlja sve od struje, vode, grijanja pa do keramike i parketa. I on je kao i ostali dobročinitelji, želio ostati anoniman.

No pomoć Josipi ni tu nije stala.

Djevojka koja radi u butiku želi joj pokloniti novu odjeću, vlasnik jedne velikogoričke teretane poklonio joj je polugodišnje članstvo, a jedan gospodin pranje i poliranje auta...

- Zakotrljalo se jedno veliko dobro djelo u moru negativnih vijesti. Sretna sam što uspijevam donijeti bar malo dobroga među ljude i potaknuti ih da čine dobra djela - zaključila je Marija.