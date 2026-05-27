Jučer padali rekordi, a i danas će biti do 33 Celzija. Stiže novo nevrijeme, alarm i zbog tuče!

Iako je toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku blaži nego u nekim dijelovima Europe, posljednjih dana ipak su srušeni pojedini temperaturni rekordi za svibanj, upozorava meteorolog Zoran Vakula za HRT. Vrući dani i tople noći krajem svibnja nisu neuobičajeni, osobito na Jadranu, no ovako dugotrajan niz iznadprosječno toplog vremena ipak nije česta pojava. Tijekom posljednjih dana na više meteoroloških postaja zabilježeni su novi dnevni temperaturni rekordi.

U Dubrovniku su oboreni rekordi najviše dnevne temperature za 22., 23. i 26. svibnja, dok je u Rijeci 24. svibnja izmjeren 31,4 °C, najviša temperatura tako rano u godini otkako postoje mjerenja od 1948. Novi rekordi zabilježeni su i u Omišlju, gdje je izmjeren 32,1 °C, te u Rabu s čak 33 °C, što su najviše svibanjske temperature otkako postoje mjerenja na tim postajama.

Vrhunac toplinskog vala očekuje se danas diljem Hrvatske, no uz visoke temperature stiže i mogućnost lokalnog nevremena. Dan će obilježiti pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, ali će u poslijepodnevnim satima atmosfera postati nestabilnija, osobito u unutrašnjosti zemlje. Prema prognozi, uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i izraženije nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 29 i 33 °C.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, no tijekom nestabilnosti prolazno može zapuhati jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Na Jadranu će prevladavati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dok će ujutro i ponovno navečer puhati bura.

Foto: DHMZ

Zbog mogućeg nevremena izdano je žuto upozorenje za zagrebačku, karlovačku, osječku i riječku regiju. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost izraženijih pljuskova s grmljavinom, jakim vjetrom i tučom.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume, livade i otvoreni tereni. Mogući su prekidi aktivnosti na otvorenom - stoji u upozorenju.

Foto: DHMZ

Prema prognozi DHMZ-a, od četvrtka slijedi djelomično smirivanje vremena. U unutrašnjosti će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok su poneki pljuskovi i dalje mogući uglavnom u gorskim predjelima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

U četvrtak i petak puhati će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Slavoniji mjestimice i jak sjeverozapadnjak. Temperature će biti nešto niže nego proteklih dana, no već u subotu ponovno se očekuje povratak vrućina. Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu, povremeno i jaku buru, dok bi u subotu mogao zapuhati jugozapadni vjetar.