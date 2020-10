Jugo će dizati višemetarske valove, puhat će i do 100 km/h! Izdali su narančasto upozorenje

<p>Iako je sunčano, pa i pretežno vedro na dijelovima obale, u većini predjela ima naoblake, umjereno je do pretežno oblačno, a sa zapada se uočava približavanje frontalnog poremećaja.</p><p>Najavljuje nam to vjetar južnog smjera koji će još jačati u nastavku dana na jak i vrlo jak, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Jugo će dizati višemetarske valove, ometat će pomorski promet svojim udarima i do 100 km na sat, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568105/Cuvajte-se-olujnog-juga-jace-pogorsanje-stize-u-noci.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>U južnoj struji stizat će vlaga, pa treba računati na nestabilnosti, uglavnom duž Jadrana i u gorju gdje će divljati jugozapadnjak. No, ono jače pogoršanje stiže u noći, najprije na sjeverni Jadran, gdje će jugo biti olujno, a moguće su jake nevere. Držite se sigurnih luka.</p><p>U utorak očekujemo daljnje inteziviranje oborine, lokalno obilniju kišu na širem riječkom području, u gorju i Dalmaciji, gdje će biti jačih pljuskova s grmljavinom. Lokalno je moguće jače nevrijeme.</p><h2>Narančasto upozorenje Meteoalarma</h2><p>Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za danas i sutra, 26. i 27. listopada 2020. narančasto upozorenje za zapadnu obalu Istre, Kvarner i sjeverni dio Dalmacije. </p><p>Na zapadnoj obali Istre, Kvarnera i u sjevernom dijelu Dalmacije očekuje se jako, mjestimice i vrlo jako jugo s najjačim udarima vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h).</p><p><br/> <br/> Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.<br/> </p>