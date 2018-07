Opet pogoršanje vremena: Za vikend pljuskovi i grmljavina...

U najvećem dijelu Hrvatske, vrijeme će danas biti pretežno, a u istočnim krajevima djelomice sunčano. Uz više oblaka mjestimice može biti kiše i pljuskova, osobito u Slavoniji, Baranji i Podravini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u istočnim krajevima na udare i jak, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32, u istočnim krajevima malo niža, javlja DHMZ.

Prognostičari kažu da će sutra u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčano i u mnogim krajevima vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne, uglavnom u gorskim krajevima te u Istri, postoji mala mogućnost za pljuskove. Vjetar većinom slab, u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 °C.

DHMZ je na svojim stranicama izdao žuta upozorenja za srednju i južnu Dalmaciju za četvrtak, što znači da bi vrijeme u tim krajevima moglo biti potencijalno opasno, pa upozoravaju građane na oprez.

Za vikend se u većem dijelu Hrvatske očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz manju količinu kiše i moguću grmljavinu.