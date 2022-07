Jugolinija: Od ponosa države, preko pomorskih kalvarija i šverca do propasti u Hrvatskoj

Foto:

NOVI EXPRESS Počeci su bili skromni, no od šezdesetih do kraja devedesetih godina gotovo da i nije bilo kutka svijeta do kojega se nije moglo stići brodom Jugolinije

Kad je 20. siječnja 1947., kao uvjetni nasljednik brodara s riječkog područja zaduženih za trgovački i putnički promet, osnovana Jugoslavenska linijska plovidba, njezinu je flotu sačinjavalo tek osamnaest, mahom ratom oštećenih ili kroz ratne reparacije od Zapadne Njemačke dobivenih, brodova. “Ratnim reparacijama dobiveno je sigurno desetak brodova, no ne treba zaboraviti da su jezgru prve flote brodara sačinjavali i brodovi dobiveni u redovima zapadnih Saveznika, kao dio konvoja. Jugoslavenska ih je vlada dobila po svršetku rata i preusmjerila u trgovačku flotu, kao i one dobivene od Njemačke,” objašnjava Nikša Mendeš iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, kustos izložbe “Priče plavog horizonta - Jugolinija 75 godina” postavljene u zgradi bivše Guvernerove palače kako bi se prisjećanjem na bogatu povijest odala počast potonulom brodarskom divu.