Juliana umrla na planini užasa: Četiri dana je dozivala pomoć, ali nitko je nije došao spasiti...

Juliana Marins (26) iz Brazila, izgubila je život na indonezijskom vulkanu Mount Rinjani, a njezina posljednja objava na Instagramu sada je postala dirljiv spomen na mladu ženu čiji je put oko svijeta završio tragično.

Juliana je tijekom planinarenja pala u provaliju duboku više od 300 metara, gdje je provela četiri dana zarobljena. Iako je u jednom trenutku uočena živa putem drona, spasioci nisu uspjeli doći do nje na vrijeme. Umrla je prije nego što su je uspjeli izvući na sigurno.

Njezina posljednja objava je niz nasmijanih selfija s planinarenja, uz kratak opis: "never try never fly" sada je preplavljena izrazima tuge, šoka i bijesa. Među stotinama komentara izdvaja se i jedan od njezine najbolje prijateljice: „Nisam spremna živjeti bez tebe.“ Juliana joj je tada veselo odgovorila: „Prijateljice, PRESTANI!!!!! Trepnut ćeš i evo me natrag.“

No nekoliko dana kasnije, ista prijateljica ostavila je sljedeći komentar: „Samo sam trepnula, prijateljice. Vrati mi se, molim te.“

Taj je komentar postao viralan, simbolizirajući tugu i bijes koji se proširio Brazilom i svijetom.

Juliana je od veljače samostalno putovala Azijom, obišla Filipine, Vijetnam i Tajland, a zatim stigla u Indoneziju. Odlučila se na uspon na aktivni vulkan Mount Rinjani, koji se nalazi na otoku Lombok – popularno, ali opasno odredište za planinare.

Prema riječima obitelji, tijekom planinarenja pokazivala je znakove iscrpljenosti. Umjesto pomoći, vodič i suplaninari navodno su je napustili i nastavili prema vrhu. Nedugo zatim, Juliana je pala u duboku provaliju.

Čudo je što je preživjela pad. Ubrzo nakon nesreće, dron kojim su upravljali drugi turisti snimio ju je kako maše i doziva pomoć. Snimka je stigla i do njezine obitelji u Brazilu, probudivši nadu u sretan ishod. No spasioci, suočeni s gustom maglom, nepovoljnim vremenom i zahtjevnim terenom, nisu uspjeli doći do nje na vrijeme.

Dok su društvenim mrežama kolale dezinformacije o njezinu spašavanju, obitelj je demantirala navode.

“Svi ti videozapisi su lažni, uključujući onaj u kojem se vidi navodna akcija spašavanja. Sve je montirano,” izjavila je njezina sestra Mariana za medije.

Priča o Juliani i okolnosti njezine smrti izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama.

“Juliana nije umrla u padu. Umrla je zbog napuštanja. Vapila je za pomoći, a dočekala ju je tišina,” stoji u jednoj objavi na mreži X.

Mount Rinjani je, prema podacima G1, u posljednjih pet godina odnio osam života i prouzročio 180 ozljeda, a mnogi upozoravaju na ozbiljan nedostatak organiziranih službi spašavanja.