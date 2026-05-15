Obavijesti

News

Komentari 2
KOMUNISTIČKA PROŠLOST

Jurčević: Hrvatska će se sve više urušavati zbog duhovne krize

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jurčević: Hrvatska će se sve više urušavati zbog duhovne krize
Zagreb: Josip Jurčević o temi „Kada će pasti Berlinski zid u Hrvatskoj?“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska je jedina zemlja u postkomunističkom svijetu u kojem nema nikakvog suočavanja s totalitarnom prošlošću. Umjesto toga, događa se još žešća rehabilitacija svih tih narativa

Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević (klub Mosta) rekao je u petak, povodom 81. godišnjice Bleiburške tragedije, da je Hrvatska jedina postkomunistička zemlja koja bježi od suočavanja sa svojom totalitarnom prošlošću, čime se 'mlađi naraštaji osuđuju na neuspjeh'.

"Hrvatska je jedina zemlja u postkomunističkom svijetu u kojem nema nikakvog suočavanja s totalitarnom prošlošću. Umjesto toga, događa se još žešća rehabilitacija svih tih narativa, čime osuđujemo mlađe naraštaje da budu neuspješni u svemu što se događa u svijetu", rekao je Jurčević na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

IZAZVAO RASPRAVU U SABORU Dabro pozvao na minutu šutnje za Bleiburg: Pogledajmo u oči djevojčice iz Hude Jame i drugih
Dabro pozvao na minutu šutnje za Bleiburg: Pogledajmo u oči djevojčice iz Hude Jame i drugih

Za 'restauraciju totalitarnih vrijednosti', odgovornom smatra ''veliku koaliciju'' između HDZ-a, SDP-a i Možemo zbog ''financiranja skandaloznih udruga koje se protive standardima i vrijednostima na koje se Hrvatska obvezala pristupajući europskim integracijama''.

Jurčević se pozvao na rezoluciju Vijeća Europe iz 2006. godine u kojoj se, kazao je, od svih postkomunističkih zemalja traži nedvosmislena osuda totalitarnih režima, promoviranje demokracije i isprika žrtvama.

"Hrvatska će se sve više urušavati jer znanstveno je stajalište da je duhovno vrijednosna kriza uzrok svih gospodarskih, društvenih i ostalih kriza", poručio je saborski zastupnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'
OGLASILI SE I IZ GRADA

Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'

Dok dio željno iščekuje koncert, drugi građani se govore kako stadion nema dovoljno kapaciteta te da nema parkinga
Međimurka (20) tukla Filipinca pa se smijala na sudu. Strani radnici u šoku: 'Strah nas je'
ZAVRŠILA U REMETINCU

Međimurka (20) tukla Filipinca pa se smijala na sudu. Strani radnici u šoku: 'Strah nas je'

Matea O. (20) pretukla je turista s Filipina u centru Zagreba. Policija ju je uhitila nakon 10 dana i prvo prekršajno prijavila. Sad je iza rešetaka gdje bi trebala ostati mjesec dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026