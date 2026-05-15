Jurčević: Hrvatska će se sve više urušavati zbog duhovne krize

Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević (klub Mosta) rekao je u petak, povodom 81. godišnjice Bleiburške tragedije, da je Hrvatska jedina postkomunistička zemlja koja bježi od suočavanja sa svojom totalitarnom prošlošću, čime se 'mlađi naraštaji osuđuju na neuspjeh'.

"Hrvatska je jedina zemlja u postkomunističkom svijetu u kojem nema nikakvog suočavanja s totalitarnom prošlošću. Umjesto toga, događa se još žešća rehabilitacija svih tih narativa, čime osuđujemo mlađe naraštaje da budu neuspješni u svemu što se događa u svijetu", rekao je Jurčević na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Za 'restauraciju totalitarnih vrijednosti', odgovornom smatra ''veliku koaliciju'' između HDZ-a, SDP-a i Možemo zbog ''financiranja skandaloznih udruga koje se protive standardima i vrijednostima na koje se Hrvatska obvezala pristupajući europskim integracijama''.

Jurčević se pozvao na rezoluciju Vijeća Europe iz 2006. godine u kojoj se, kazao je, od svih postkomunističkih zemalja traži nedvosmislena osuda totalitarnih režima, promoviranje demokracije i isprika žrtvama.

"Hrvatska će se sve više urušavati jer znanstveno je stajalište da je duhovno vrijednosna kriza uzrok svih gospodarskih, društvenih i ostalih kriza", poručio je saborski zastupnik.