Objavili poruke između Josipe Rimac i Ivana Turudića: 'Di si radosti', a on njoj 'Di si lipa'

Josipa Plesić, bivša Rimac, i kandidat za budućeg glavnog šefa DORH-a Ivan Turudić su bili u prisnijim odnosima nego je on to govorio u javnim nastupima, poput izjave da su se slučajno sreli na kavi ili da ju je jednom primio na sudu i prekinuo razgovor nakon pet minuta.

Poruke koje je objavio Jutarnji list, a koje navodno nisu jedine, pokazuju da su se redovno viđali na kavama i činili jedno drugom usluge. Intenzivno su se dopisivali i komunicirali od 2016. do 2020. godine.

- Di si radosti - napisala je Rimac tadašnjem predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću. A on joj je uzvratio porukom "Di si lipa".

Posebno je intenzivno bilo u siječnju 2020. kada se na sudu odlučivalo o Inji Bašiću, optuženiku i bratu Milenka Bašića, a dogovarali su sastanak tri puta iako je Turudić govorio o jednom susretu. Inače, iste godine je Rimac uhićena i USKOK ju je optužio da je mjesečno od Bašića primala 40.000 kuna mita.

Bilo je organiziranih i susreta, a neke nije inicirala samo ona, već i on. Jutarnji piše kako se Rimac s Turudićem sastajala zbog konkretnih predmeta vođenih na Županijskom sudu u Zagrebu.

Nakon što je Josipa Rimac bila uhićena, Turudić je za N1 kazao kako nisu u prijateljskim odnosima.

- Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to - tvrdio je tada Turudić.

Tijekom gostovanja u emisiji Nedjeljom voditelj ga je upitao je li točno da ga je Rimac posjetila na sudu pet mjeseci prije nego li je ona uhićena.

- Ona je zamolila, da li je nazvala ili napisala poruku, sad se ne sjećam, mislim da je napisala poruku, mogu li je primiti i ja sam je primio na pet minuta. Mislim da ni kavu nije popila. I to je bilo uredno registrirano na porti suda... - rekao je u emisiji te dodao da ne zna što je točno htjela.

Turudić nije htio komentirati sadržaj prepiske.