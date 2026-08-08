Jutro donijelo kišu i svježinu u unutrašnjosti, mogući pljuskovi. Čeka nas vruć dan, bit će do 36

Već u ranim jutarnjim satima jasno je da je pred Hrvatskom još jedan vrlo vruć ljetni dan, barem što se Jadrana tiče. U 7 sati najtoplije je bilo na splitskom području, gdje je u zračnoj luci izmjereno čak 30,4 °C. U Dubrovniku je 29,7 °C, na Rabu 29,5 °C, na dubrovačkom aerodromu 28,9 °C, a na Lastovu 28,8 °C. Vrlo toplo je i na Velom Ratu s 28,7 °C, te u Crikvenici 28,2 °C.

U unutrašnjosti je jutro osjetno svježije, zbog oblaka koji su se navukli, a na zagrebačkom području, u Zagorju te u Osijeku pada slaba kiša. No, temperature su većinom već oko ili iznad 20 stupnjeva. U Maksimiru u 7 sati izmjerena su 22,4 °C, u Sisku 21,2 °C, Osijeku-Čepinu 20,4 °C, a Slavonskom Brodu 20,9 °C. Najsvježije je bilo u Delnicama sa 17,5 °C, na području Plitvičkih jezera 18,9 °C te u Ogulinu 19,7 °C.

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Hrvatsku očekuje nastavak pravog ljetnog vremena, ali uz povremene nestabilnosti. Prema najnovijoj prognozi, na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će sjeverni dijelovi obale ujutro biti nešto oblačniji, uz mogućnost kratkotrajne kiše.

U unutrašnjosti zemlje prijepodne također donosi više oblaka, ponegdje i mjestimičnu kišu ili pljuskove, osobito u središnjim krajevima i oko Zagreba. No, ta će svježina biti kratka kao i pauza za hidrataciju, pa nas od sredine dana očekuje razvedravanje i više sunčanih razdoblja. Poslijepodne se, uz jači razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogu javiti ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura. Podno Velebita bura može biti i olujna, osobito u prvom dijelu dana, a kasnije će vjetar okretati na sjeverozapadnjak.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom između 30 i 36 °C, dok će u gorju biti nešto svježije. U Zagrebu će najviša temperatura biti između 30 i 32 °C, a na Sljemenu oko 24 °C.

Iako je pred nama još jedan vrlo topao dan, ne treba zaboraviti na mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti, kao ni na jak vjetar na obali, ponajprije u Velebitskom kanalu.