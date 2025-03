Jutro nakon užasa na Vrbanima susjedi u šoku: 'Nismo znali da je bilo ubojstvo, to je tragedija'

Tuga i tišina zavladali su zagrebačkim naseljem Vrbanima jutro nakon strašne tragedije koja je sve šokirala. Naime, kako je policija potvrdila, članica obitelji (62) ubla je ženu (84). Kako neslužbeno doznajemo, radi se o kćeri i majci. Ubojstvo se dogodilo u još uvijek neutvrđenom vremenu, a policija kaže da zločin nije počinjen vatrenim oružjem.

Iako je kćerka osumnjičena za ubojstvo, do nedjelje ujutro očevid i kriminalističko istraživanje nisu bili završeni. Kćerka se trenutačno nalazi pod nadzorom policije, a istražitelji pokušavaju rekonstruirati događaje koji su doveli do ovog stravičnog čina.

- U šoku sam, nisam mogla spavati, sve ovo me potreslo. Pa to su naši susjedi - kaže nam jedna od žena koja živi u zgradi u kojoj se tragedija dogodila. Dodaje kako su svi u zgradi bili u šoku jer nisu imali nikakve naznake da bi moglo doći do takvog tragičnog događaja.

- Tragedija do tragedije, ne znam što se događa s nekim susjedima - dodaje.

Jedna susjeda, koja je radila tog jutra, ispričala je kako je od svojih susjeda saznala da nisu čuli nikakve pucnje. Prema njenim riječima, majka je živjela sama, budući da je njen muž umro prije nekoliko godina, a od obitelji je imala samo kćerku i unučad.

Dodaje da je kćerka obiteljsku kuću posjećivala, isto tako prije nekoliko tjedana pojavila sa psom kojeg je navodno ostavila na čuvanje kod svoje majke.

- Rijetko smo je viđali, a posljednji put prije tri tjedna prošla je samo ispred zgrade. Strašno je, tragedija, ne mogu vjerovati - kaže susjeda.

Druga susjeda također je istaknula kako nije bilo nikakvih problema s obitelji te da su svi šokirani zločinom.

- Nikada nismo čuli nikakve svađe niti ništa što bi moglo ukazivati na probleme u obitelji - ističe.

Iako su susjedi u šoku i pokušavaju shvatiti što je dovelo do ovog strašnog čina, svi su se složili da ništa nisu čuli, a tek su na hodniku zgrade primijetili policiju, što im je odmah dalo naslutiti da nešto ozbiljno nije u redu. Za sada, nitko od susjeda nije mogao dati konkretne odgovore na pitanje što je uzrokovalo ovu strašnu tragediju.