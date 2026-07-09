'Jutros sam saznao da nam je Erdogan uvaljao pljuce. Ja pucam iz drugog oružja...'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je neobičan poklon koji je dobio na summitu u Ankari. Naime, turski predsjednik i domaćin skupa Recep Tayyip Erdoğan, svakome od čelnika uručio je revolver i pripadajuće streljivo.

- Jutros sam saznao da nam je uvalio pljuce. A ne znam gdje je, u uredu, u podrumu negdje. Što bi rekli, odbij od praga - rekao je Milanović kroz smijeh, prenosi Dnevnik.hr.

- Nisam shvatio je li proizveden po američkoj licenci ili je neka turska zamjena. A ja pucam iz drugog oružja - dodao je.

Fotografije koje je objavio ured litavskog predsjednika Gitanasa Nausėde prikazuju, čini se, model Gumusay .357 Magnum, rijetki revolver sa šest metaka koji je turski proizvođač oružja MKE proizvodio tijekom 1990-ih.

Revolver je bio smješten u drvenoj prezentacijskoj kutiji s turskom zastavom, logotipom NATO-a i pločicom s natpisom na turskom i engleskom jeziku: "Gumusay, prvi revolver proizveden u našoj zemlji".

- Služba za protokol Ureda PRH zaprimila je poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, revolver namijenjen svim čelnicima država članica NATO-a. Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske, kako to propisuje zakon - poručili su iz Ureda predsjednika te dodali kako je poklon odmah predan voditelju osiguranja te pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama.

S obzirom na to da je u pitanju specifičan poklon, Služba za protokol Ureda PRH obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak.