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ZORAN MILANOVIĆ:

'Jutros sam saznao da nam je Erdogan uvaljao pljuce. Ja pucam iz drugog oružja...'

Piše 24sata,
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'Jutros sam saznao da nam je Erdogan uvaljao pljuce. Ja pucam iz drugog oružja...'
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Turski predsjednik i domaćin skupa u Ankari Recep Tayyip Erdoğan, svakome od čelnika uručio je starinski revolver i pripadajuće streljivo

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je neobičan poklon koji je dobio na summitu u Ankari. Naime, turski predsjednik i domaćin skupa Recep Tayyip Erdoğan, svakome od čelnika uručio je revolver i pripadajuće streljivo.

- Jutros sam saznao da nam je uvalio pljuce. A ne znam gdje je, u uredu, u podrumu negdje. Što bi rekli, odbij od praga - rekao je Milanović kroz smijeh, prenosi Dnevnik.hr.

- Nisam shvatio je li proizveden po američkoj licenci ili je neka turska zamjena. A ja pucam iz drugog oružja - dodao je.

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Fotografije koje je objavio ured litavskog predsjednika Gitanasa Nausėde prikazuju, čini se, model Gumusay .357 Magnum, rijetki revolver sa šest metaka koji je turski proizvođač oružja MKE proizvodio tijekom 1990-ih.

Revolver je bio smješten u drvenoj prezentacijskoj kutiji s turskom zastavom, logotipom NATO-a i pločicom s natpisom na turskom i engleskom jeziku: "Gumusay, prvi revolver proizveden u našoj zemlji".

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- Služba za protokol Ureda PRH zaprimila je poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, revolver namijenjen svim čelnicima država članica NATO-a. Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske, kako to propisuje zakon - poručili su iz Ureda predsjednika te dodali kako je poklon odmah predan voditelju osiguranja te pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama.

S obzirom na to da je u pitanju specifičan poklon, Služba za protokol Ureda PRH obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak.

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