FOTO Erdoğan iznenadio čelnike na samitu NATO-a: Poklonio im je pištolj, dobio ga i Milanović

Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik, uručio je šefovima država, među kojima je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović, na samitu NATO-a u Ankari neočekivan poklon. Riječ je o pištolju Sarsılmaz SR 38 i kutiji bojevog streljiva.

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Pokretanje videa... VIDEO Čelnici NATO-a sa summita kući nose rijetke revolvere koje im je darovao turski predsjednik Erdoğan | Video: 24sata/reuters

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je u srijedu za dpa da je Merzov revolver predan njemačkom veleposlanstvu kako bi se proveo postupak zakonitog uvoza te potom uvrstio u zbirku službenih darova.

Britanski premijer Keir Starmer ranije je novinarima tijekom leta kući rekao da je Erdogan svim čelnicima na summitu uručio isti dar, pri čemu je svako oružje bilo gravirano imenom primatelja, izvijestili su The Guardian i Press Association. Iz ureda turskog predsjednika zasad nisu odgovorili na upit agencije dpa o darovanju oružja.

Foto: Lithuanian President's Office/RE

Inače, Sarsılmaz SR 38 je turski revolver koji koristi moćni kalibar .357 Magnum, ali može ispaljivati i blaži .38 Special. Dizajn i mehanizam su inspirirani legendarnim Smith & Wesson modelima, a cijena mu se kreće od 500 do 1000 eura.

Cijela konstrukcija oružja izrađena je od kovanog legiranog čelika, a pištolj teži do 1425 grama. Dolazi u dvije verzije duljine cijevi, pri čemu duža varijanta od 6 inča omogućuje precizno pogađanje meta na udaljenostima do 80 metara.

Foto: Office of the Prime Minister of

Poklon je uručen na marginama 36. summita NATO-a, održanog 7. i 8. srpnja u predsjedničkom kompleksu Turkiye u Ankari.