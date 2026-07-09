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Evo što će Milanović s pištoljem koji mu je poklonio Erdogan!

Piše Luka Safundžić,
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Evo što će Milanović s pištoljem koji mu je poklonio Erdogan!
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Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama, rekli su nam iz Ureda predsjednika...

Revolver kojeg je predsjednik Republike Zoran Milanović dobio od turskog kolege Erdoğana mogao bi završiti u muzeju, doznajemo iz Ureda predsjednika. Naime, ranije smo objavili kako je Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik, uručio šefovima država, među kojima je bio i Milanović, na samitu NATO-a u Ankari neočekivan poklon. Riječ je o pištolju Sarsılmaz SR 38 i kutiji bojevog streljiva. 

A gun gifted by Turkish President Recep Tayyip Erdogan to Lithuanian President Gitanas Nauseda at NATO summit
Foto: Lithuanian President's Office

- Služba za protokol Ureda PRH zaprimila je poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana (revolver) namijenjen svim čelnicima država članica NATO-a. Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon - rekli su nam iz Ureda predsjednika.

Dodaju da je poklon odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama.

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- Kako je riječ o specifičnom poklonu, Služba za protokol Ureda PRH obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak - zaključili su iz Ureda predsjednika.

Inače, Sarsılmaz SR 38 je turski revolver koji koristi moćni kalibar .357 Magnum, ali može ispaljivati i blaži .38 Special. Dizajn i mehanizam su inspirirani legendarnim Smith & Wesson modelima, a cijena mu se kreće od 500 do 1000 eura.  Cijela konstrukcija oružja izrađena je od kovanog legiranog čelika, a pištolj teži do 1425 grama. Dolazi u dvije verzije duljine cijevi, pri čemu duža varijanta od 6 inča omogućuje precizno pogađanje meta na udaljenostima do 80 metara. 

Inače, glasnogovornik njemačke vlade rekao je u srijedu za dpa da je Merzov revolver predan njemačkom veleposlanstvu kako bi se proveo postupak zakonitog uvoza te potom uvrstio u zbirku službenih darova. 

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Britanski premijer Keir Starmer ranije je novinarima tijekom leta kući rekao da je Erdogan svim čelnicima na summitu uručio isti dar, pri čemu je svako oružje bilo gravirano imenom primatelja, izvijestili su The Guardian i Press Association. Iz ureda turskog predsjednika zasad nisu odgovorili na upit agencije dpa o darovanju oružja.

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