Južna Amerika žarište korone: 20 tisuća zaraženih u 24 sata

Najbitnije vijesti:.

>> U školske klupe vratit će se jedino učenici od 1. do 4. razreda i to od 25. svibnja. Svi ostali, koji uključuju učenike od 5. do 8. razreda, učenike srednjih škola te studente, akademsku godinu završit će online putem. Više pročitajte OVDJE.

>> U srijedu su potvrđene dvije novooboljele osobe novim korona virusom. U Hrvatskoj su dosad potvrđene ukupno 2234 oboljele osobe, a 1978 osoba se oporavilo. Dosad je preminulo 96 osoba. Više pročitajte OVDJE.

>> Tisuće znanstvenika diljem svijeta trenutno radi na razvoju cjepiva protiv korona virusa, a sve ukazuje na to da su prvi vrlo ohrabrujući rezultati već tu. Više pročitajte OVDJE.