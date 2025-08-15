Južna Koreja želi obnoviti međukorejsku suradnju

U govoru povodom 80. obljetnice oslobođenja Koreje od japanske kolonijalne vlasti, Lee je rekao da će nastojati obnoviti takozvani Vojni sporazum od 19. rujna, koji je potpisan na međukorejskom samitu 2018. godine, a osmišljen je kako bi se deeskalirale napetosti duž njihove zajedničke granice.

Pjongjang je kasnije efektivno raskinuo sporazum i rekao da će obnoviti sve vojne mjere nakon što je Seul obustavio dijelove sporazuma usred porasta napetosti.

Predsjednik Lee, koji je pobijedio na prijevremenim izborima u lipnju, nastojao je ponovno angažirati Pjongjang nakon razdoblja prekograničnih napetosti i pokazao spremnost za povratak dijalogu.