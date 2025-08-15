Obavijesti

News

OBUSTAVA VOJNIH AKTIVNOSTI

Južna Koreja želi obnoviti međukorejsku suradnju

Južna Koreja želi obnoviti međukorejsku suradnju
Foto: AHN YOUNG-JOON/REUTERS

Južna Koreja nastojat će obnoviti međukorejsku suradnju i namjerava obnoviti sporazum o obustavi vojnih aktivnosti duž granice sa Sjevernom Korejom, rekao je u petak predsjednik Lee Jae Myung

U govoru povodom 80. obljetnice oslobođenja Koreje od japanske kolonijalne vlasti, Lee je rekao da će nastojati obnoviti takozvani Vojni sporazum od 19. rujna, koji je potpisan na međukorejskom samitu 2018. godine, a osmišljen je kako bi se deeskalirale napetosti duž njihove zajedničke granice.

Pjongjang je kasnije efektivno raskinuo sporazum i rekao da će obnoviti sve vojne mjere nakon što je Seul obustavio dijelove sporazuma usred porasta napetosti.

UBLAŽITI NAPETOST Južna Koreja uklanja zvučnike s granice sa Sjevernom Korejom
Južna Koreja uklanja zvučnike s granice sa Sjevernom Korejom

Predsjednik Lee, koji je pobijedio na prijevremenim izborima u lipnju, nastojao je ponovno angažirati Pjongjang nakon razdoblja prekograničnih napetosti i pokazao spremnost za povratak dijalogu.

