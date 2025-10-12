Obavijesti

GOLEMO UTOČITE ZA ŽIVOTINJE

Južnoafrička Republika raspravlja o promjeni imena svjetski poznatog parka Kruger

Piše HINA,
Foto: Abubaker Lubowa/REUTERS

Oporbena stranka - Borci za ekonomsku slobodu (EFF) regionalnim je zakonodavnim tijelima predložila da se Krugerovo ime u nazivu nacionalnog parka izmijeni

Svjetski poznati južnoafrički Nacionalni park Kruger mogao bi dobiti novo ime budu li to željeli i odlučili određeni lokalni političari. Golemo utočište za divlje životinje, tada nazvano Sabi Game Reserve, preimenovano je 1926. u čast Paula Krugera. On je krajem 19. stoljeća bio predsjednik Južnoafričke Republike. Afrikaneri, potomci europskih doseljenika iz 17. stoljeća, Krugera poštuju i smatraju junakom koji je bio predvodnik otpora britanskom kolonijalizmu.

No većina Južnoafrikanaca smatra ga reliktom rasističke prošlosti zemlje, jer je bio jedan od onih koji su protjerali crne Afrikance s njihove zemlje i oduzeli im pravo glasa. 

Oporbena stranka - Borci za ekonomsku slobodu (EFF) regionalnim je zakonodavnim tijelima predložila da se Krugerovo ime u nazivu nacionalnog parka izmijeni. 

"Kako to da slavimo svoju baštinu kao Južnoafrikanci kada i dalje naši prekrasni nacionalni parkovi nose nazive po arhitektu apartheida Paulu Krugeru", rekla je predstavnica EFF-a Rhulani Qhibi.

Premda to nije povijesno točno, s obzirom na to da je apartheid u svome pravnom obliku uveden desetljećima nakon Krugerove smrti, retorika odražava način na koji ga neki doživljavaju.

Mnogi južnoafrički gradovi, mjesta, ulice, avenije i ostala važna infrastruktura dobili su nova imena nakon završetka legaliziranog sustava rasne diskriminacije, poznatijeg kao apartheid i početka demokratske ere 1994. godine.

