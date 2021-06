Povodom 130 godina bilateralnih odnosa sa Austrijom danas je Beč posjetio južnokorejski predsjednik Moon Jae-in u pratnji supruge Kim Jung-sook i delegacije. Ugovor između ovih zemalja još u vrijeme Monarhije potpisao je car Franjo Josip I. Međutim, ovo je prvi posjet predsjednika Južne Koreje Austriji.

Alexander Van der Bellen je istaknuo kako je zajednica Koreanaca u Austriji malena i čini njih svega 3 tisuće. Posebno se ističu na području glazbe, istaknuo je. Austrijski predsjednik je bio impresioniran činjenicom da se Južna Korea iz pandemije izvukla bez ekonomskih posljedica.

Naime, Koreja je sedma najveća izvozna zemlja na svijetu s fokusom na polju informacijske i komunikacijske tehnologije. Zbog povećanja mrežne aktivnosti tijekom pandemije, porasla je i potražnja za IT proizvodima, što je dovelo do povećanja izvoza.

Predsjednik Moon je istaknuo kako planira uložiti 180 milijardi dolara do 2025. godine za provedbu ključnih projekata Digital New Deal i Green New Deal. To ne samo da se suprotstavlja klimatskim promjenama, već postavlja i temelj održivom razvoju. Ovaj politički fokus Koreje ima puno zajedničkog s austrijskim inicijativama poput #mission2030 i Digital Austria.

Van der Bellen je rekao da će Austrija raditi na jačanju trgovinskih odnosa sa Korejom po pitanju tehnologije i inovacija. Inicirana je i suradnja s Amerikom, uključujući i Sjevernu Koreju.

- Sjećam se da je Trump za vrijeme svog predsjedničkog mandata predložio inicijative po pitanju globalnog rješenja nuklearne energije. Međutim, Sjeverna Koreja je to ignorirala. Bitna je uspostava kontakta između Južne i Sjeverne Koreje kako bi se obitelji iz te dvije susjedne zemlje mogle vidjeti. To je iz naše perspektive teško i zamisliti – rekao je austrijski predsjednik Van der Bellen na današnjoj konferenciji za novinare.

Predsjednik Moon je rekao kako niti oni nemaju informacije o tome kako su se s pandemijom nosili njihovi susjedi pod vladavinom velikog vođe Kima Jong Una. Dan je nastavio radnim sastankom sa saveznim kancelarom Sebastianom Kurzom. Još tijekom telefonskog razgovora u travnju 2020. godine su se složili da razvoj cjepiva i lijekova zahtijeva solidarnost i suradnju među članovima međunarodne zajednice.

Obje države podržavaju međunarodni doprinos pravednom pristupu cjepivima, posebno suradnju na multilateralnoj razini, koja je nužna za konačni kraj pandemije. Koreja je uložila u Covax deset milijuna dolara, a svoj udio je dala i Austrija.