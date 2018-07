K1 prvak osuđen na uvjetnu zbog utjerivanja duga šakama

Čak dva puta mijenjao je svoj iskaz na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu oštećeni Ivan Š. tvrdeći da je lagao kad je policiji prijavio da ga Zlatko Bajić (27) traži 20.000 kuna duga te da ga je Antonio Peran šakom udario u lice dok je bio na stražnjem sjedalu automobila koji je vozio Bajić.

Sudac Marko Benčić zaključio je da je iskaz koji je Ivan Š. dao na obje sudske rasprave lažan te da je iz straha svjedočio "u korist okrivljenih". Obojicu je nepravomoćno proglasio krivima te Zlatku Bajiću izrekao deset mjeseci, uvjetno na tri godine, a Antoniju Peranu godinu dana, uvjetno na četiri godine. Bajić dosad nije osuđivan, što je sud uzeo kao olakotnu okolnost, dok Peran je.

U prvom iskazu pred tužiteljem u listopadu 2012. godine Ivan Š. je ispričao da je početkom 2012. od Leopolda P. posudio 3500 kuna. Dogovor je bio da mu za mjesec dana vrati 4500 kuna.

- Nisam imao novac za vratiti u roku pa me Leopold nazvao i tražio da vratim dug. Nije me napadao ni prijetio. Početkom kolovoza ili rujna počeo me nazivati Zlatko Bajić govoreći da više nisam dužan Leopoldu već njemu. Tražio je da mu vratim 20.000 kuna umjesto 4500 te prijetio da će me pretući ako ne vratim dug - pričao je Ivan tužitelju.

Objasnio je da je čuo da se Bajić bavi boksom te da se bojao da će ostvariti prijetnje. Tvrdio je da se 28. kolovoza oko 13 sati našao s Bajićem na Trešnjevci.

- Pokupio me s vozilom. Na stražnjem sjedalu sjedio je dečko, kojeg tad nisam poznavao, a kasnije sam saznao da je riječ o Peranu. Čim sam sjeo, Bajić me pitao zašto lažem. Ja sam ga pitao što sam to lagao, na što je on rekao tom dečku da me udari. On me udario šakom u lice, nakon čega me Bajić ponovno pitao zašto lažem. Ja sam ponovio da ne lažem, nakon čega sam ponovno dobio udarac. U strahu sam im rekao da ću pokušati do navečer skupiti nešto novca pa su me pustili - govorio je Ivan Š.

Čim je izašao iz vozila otišao je sve prijaviti policiji pa su im policajci pripremili klopku. U dogovoru s njima tražio je Bajića da se nađu na Trešnjevci kako bi mu vratio dio duga. Predao mu je dvije označene novčanice u apoenima od 100 kuna kroz prozor automobila. Bajić je potom pokušao pobjeći, no zaustavili su ga policajci.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Godinu dana nakon protupravne naplate za koju je sad nepravomoćno osuđen, Zlatku Bajiću i njegovu bratu Igoru sudili su zbog silovanja na Županijskom sudu u Zagrebu. Nakon što je žrtva na sudu povukla iskaz, u nedostatku drugih dokaza, braća su oslobođena, a Vrhovni sud je lani potvrdio presudu. Pod sumnjom da je utjecao na žrtvu i ponudio joj 20.000 eura da promijeni iskaz u pritvoru su kratko bili njihov otac Ivan Bajić zvani Pajdo i Zoran Petrović.

Ivana Bajića Pajdu, zajedno sa supružnicima Keranović, u travnju prošle godine ubio je trostruki ubojica iz Brodarice Boris Luketa (50). Pajdo je poznat po tome što je svojevremeno bio tjelohranitelj ubijenog "kralja kocke" Zlatka Bagarića.

Zlatko Bajić poznat je u borilačkim krugovima kao višestruki juniorski i seniorski prvak Hrvatske, a 2012. godine okrunio se naslovom svjetskog ENFUSION K1 pojasa u kategoriji do 80 kilograma.