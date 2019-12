Kad dirnete u politiku, reakcija je: 'Vi ste neprijatelj Hrvatske'

Naš svjetski poznati znanstvenik Ivan Đikić kazao je u emisiji Novi dan da je jako sretan što Njemačka ulaže u kvalitetnu znanost i znanstvenike pa tako i u istraživanje autofagije - biološkog procesa u kojem se stanice brane od bolesti i sastoji se u tome da je to samojedenje na način da stanica čisti sebe uklanjanjem proteina i tako se brani od razvoja bolesti.

- Kroz to ulaganje Njemačka se htjela fokusirati na to područje i postati centar u svijetu za to. Uspjeli smo jer smo okupili 25 grupa koje su fokusirane isključivo na to. Sveukupno je 25 milijun eura uloženo i to pokazuje da je potrebno dugotrajno ulaganje jer se onda mogu očekivati brzi rezultati i prelazak iz znanstvenog u kliničko - rekao je Đikić.

Ulaganje od 120 milijuna eura

Suvremena medicina,tvrdi, postala je forum ulaganja znanosti, tehnologije, talenata i stvaranja novog sustava gdje liječnik danas mora biti dobro educiran da može komunicirati sa znanstvenicima i to je tako u svim svjetskim bolnicama.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Taj novi stil zahtijeva ulaganje u nova znanja. U tom skupu edukacije i tehnološkog napretka vidi se svjetla budućnost za medicinu i liječenje ljudi. Frankfurtski institut za istraživanje tumora je počeo s radom, na natječajima smo dobili 42 milijuna eura za istraživanje i privlačenje novih znanstvenika, a onda je osigurano još dodatno 80 milijuna eura za novu zgradu gdje će svi raditi zajedno. Glavne rezultate ćemo vidjeti za nekoliko godina kada se svi preselimo u jednu zgradu - rekao je.

Rad s hrvatskim znanstvenicima

Đikić radi sa znanstvenicima iz cijelog svijeta, a ponosan je što u njegovom laboratoriju radi četvero znanstvenika iz Hrvatske koji pokazuju da hrvatski znanstvenici mogu biti kompetitivni svim stručnjacima iz svijeta.

Sada radi na tome da se znanstvenici iz Splita uključe u rad Centra za autofagiju i na taj način obnove suradnju koju su imali prije nekoliko godina.

Tri mjeseca živi i radi u SAD-u i devet u Frankfurtu. Kaže da je to izazovno, ali je jako puno naučio, posebno o zajedničkom timskom radu i lijekovima.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Za primitak u američku Akademiju znanosti i umjetnosti kaže da je to jedno od najviših priznanja koje je primio i znak je uspjeha svih ljudi koji su s njim radili posljednjih 25 godina, a posebno je bio lijep čin primanja u Akademiju.

Ne dira ga, ističe što ga HAZU neće.

- Za ljude koji vas ne pozivaju tu sam indiferentan, na svakome je sloboda da prima svoje članove, kao što je sloboda nas znanstvenika da radimo što želimo. Njih treba pitati kakve kriterije imaju, ali što se mene tiče nema nekakvog gorkog okusa - istaknuo je.

Štrajk prosvjetara- želja za promjenom

Misli da je štrajk prosvjetara pokazao volju učitelja i želju za promjenama

- Pokazalo se da ima puno problema u obrazovanju, da je kaos u sustavu, nisu samo plaće i koeficijenti u pitanju nego je više ulaganje i iskreni razgovor, čovjek može biti razočaran s rezultatima svega jer je sve pretvoreno u politikantstvo, premijer prvo nije htio razgovarati, pa je onda vrijeđao, pa je došao do toga da su politički neprijatelji, ali ljudi koji su štrajkali žele promjene. Više od 50 posto učitelja jako dobro rade i žele bolje uvjete za sebe i djecu i roditelji to shvaćaju, naša djeca i budućnost Hrvatske ovise o o stručnim, kvalitetnim, motiviranim učiteljima i zato me žalosti da danas nitko ne razgovara o poboljšanju uvjeta, kako ćemo učitelje i djecu dovesti da rade zajedno nego se raspravlja tko je što rekao, tko je pobijedio, to je jedna destruktrivna sredina gdje vjerujem ni učiteljima ni djeci nije lako - smatra Đikić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatska: 'Sve je puno talenata a sustav katastrofa'

Đikić Hrvatsku vidi kao zemlju nevjerojatnih talenata s katastrofalnim sustavom koji u velikoj većini guši talente djece i stručnjaka. Kaže da postoje rijetki centri izvrsnosti koje guši politika i nedostatak liderstva kojeg vidi kao veliki problem u Hrvatskoj.

- Treba stvarati centre izvrsnosti gdje će kreativnost, sloboda i talent biti parametri. S takvim centrima mladi će ostajati ovdje jer nikome se ne da odlaziti u Njemačku i Irsku raditi slično što bi mogao u Hrvatskoj - smatra Đikić i dodaje da za to treba dosta vremena, a brine ga što postojeći centri koji pokazuju vrhunsku stručnost su često izolirani od vodstva i napadani od ljudi jer postoji ljubomora i jal pa im se ne da dovoljno sredstava da budu kompetitivni u svijetu.

Kada gleda političku situaciju u Hrvatskoj vidi napade i prazne faze, politikantstvo i ljude koji se ne brinu o budućnosti svoje zemlje jer se više brinu kako dobiti sljedeće izbore, prevariti oponente pa u isto vrijeme varaju svoje birače.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

' Razočaran sam kao osoba koja voli Hrvatsku'

- Nažalost Hrvatska nema dugotrajnu memoriju pa ljudi to mogu raditi nekoliko puta. Stvarno sam razočaran temama, sve što sad čujem u javnosti je razočaravajuće, nitko ne razgovara o programima, samo neke polufraze i show umjesto da se vodi ozbiljan diskurs.

Razočaran sam kao osoba koja voli Hrvatsku. Osobno sam bio par puta napadnut, kad god dirnete u leglo politike prva reakcija politike je: vi ste neprijatelj Hrvatske, mene, pa vas svrstavaju u grupacije kojima ne pripadate, ali to je njihov medij u kojem ih ne možete e pobijediti, prljav je i zbog toga mladi koji bi htjeli nešto promijeniti odlaze u inozemstvo jer ne vide društveni milje gdje će se njihova vrijednost poštovati, ulagati u nju i da će imati sretan život s obitelji i zato odlaze, nije samo novac - zaključuje Đikić.





