Kad je našao mladu ljubavnicu, ženu je htio strpati u - ludnicu!

Oni su bili genijalci, talentirani umjetnici, znanstvenici, borci za mir, ljudi koje je svijet obožavao. No u privatnom životu bili su sve, samo ne uzorni, moralni i čestiti.. U pet nastavaka donosimo vam priče o slavnim osobama koje su 'izvana' djelovali savršeno, a zapravo su bili prava 'đubrad'

Zadnjih 13 godina života pisac Charles Dickens ludo je volio mlađahnu glumicu Ellen 'Nelly' Ternan. Zbog nje je odlučio ostaviti sve.

Autor 'Olivera Twista' i 'Velikih očekivanja' još je za života bio slavan, bogat i utjecajan. Imao je sve. Veliku obitelj, slavu i ugled, bio je najveća književna zvijezda svog vremena, nešto kao današnji 'celebrity.

No onda je počeo aferu Ellen koja je u vrijeme njihovog prvog susreta bila samo godinu dana starija od njegove najstarije kćeri.

Foto: wikimedia Dickens i Ellen

Kad su se upoznali 1857. godine on je imao 45, a ona 18 godina. Volio je mlade djevojke, a ona je bila sitna, mlada i lijepa - baš po njegovom ukusu.

Dickensov 22-godišnji brak sa četiri godine mlađom Catherine Hogarth od koje se već prije bio potpuno udaljio uskoro se raspao, a on je počeo voditi dvostruki život. Za nevjeru je njegova supruga doznala tako što je otvorila paket koji je isporučen od draguljara na njihovu adresu. Mislila je da je suprug napravio lijepu gestu. No, u paketu je pronašla zlatnu ogrlicu namijenjenu Ellen, s posvetom njezina muža mlađahnoj ljubavnici. Pisalo je “Za Nelly, moju ljubav”.

Njihova ljubavna priča izazvala je neviđen skandal. Po tadašnjim viktorijanskim konvencijama razvod je bio nezamisliv. No to Dickensa nije obeshrabrilo. Godinu dana nakon što je upoznao 27 godinu mlađu Ellen ostavio je suprugu. Službeno je ostao u braku, ali vezu s Ellen nije htio prekinuti unatoč tome što je izazvao buru u javnosti i ponizio suprugu.

Da je Dickens ostavio suprugu i djecu radi mlade i zavodljive ljubavnice poznato je, no britanski povjesničari nedavno su pronašli korespondenciju, čak 98 pisama koji su se čuvali na Harvardu u kojima se vidi da se podmukli Dickens pokušao riješiti žene na način da je strpa u ludnicu.

"He discovered at last that she had outgrown his liking..." Professor John Bowen of @UoYEnglish has uncovered Charles Dickens' attempts to commit his wife to an asylum, documented in letters held at @Harvard University https://t.co/HkfenRnXQ2 #YorkResearch #CharlesDickens