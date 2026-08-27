'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'

Umro je ratni zločinac Ratko Mladić. Krvnik osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini umro je u Haagu.

Ana Mladić, kći Ratka Mladića ubila se u Beogradu 25. ožujka 1994. godine. Imala je 23 godine. Bila je jedna od najboljih studentica medicine u Beogradu. Ubila se u obiteljskoj kući u svojoj sobi. Nije ostavila oproštajno pismo. Ubila se iz pištolja na kojem je bila posveta Nikole Ljubičića Ratku Mladiću kao najboljem polazniku Komandno-stožerne akademije.

U kući su bili majka i brat, a dok je trajao očevid stigao je i Ratko Mladić. Nisu ga pustili da uđe u kuću.

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Kasnije su se pojavile različite priče o tome zašto je počinila samoubojstvo. Neki su čak tvrdili da je ubijena, drugi da se ubila nakon što je saznala da njezin otac, kojeg je idealizirala, zapravo nije čovjek kakvim ga je smatrala. Navodno se ubila jer je saznala što je zapravo radio.

Jedna od teorija je bila i da je Ratko Mladić dao ubiti niškog specijalca Dragana Stojkovića koji je bio Anin dečko. Bili su u vezi tijekom rata. Dragan se navodno nije sviđao Mladiću pa ga je posredno, preko svojih ljudi poslao na ratište u blizini Sarajeva. Rekli su mu da je tamo kuda ide srpska linija, ali nije bila i mladić je ubijen. Španjolska autorica Clara Usón napisala je roman "Kći istoka",a tema romana je samoubojstvo Ane Mladić. Autorica vjeruje da je masakr u Srebrenici makar jednim dijelom, po masovnosti ili brutalnosti, posljedica Mladićeve traume zbog smrti kćeri.

- Mislim da jest bilo tako, mislim da to ima itekako smisla. Taj masakr bio je tako nepotreban čak i iz pozicije vodstva RS-a. Vojno, taj masakr je bio sasvim besmislen. Toliko su vojnika, toliko resursa angažirali na tome, a istodobno su im na drugoj strani trajale pripreme za operaciju Oluja. Jedino što je Mladić postigao u Srebrenici bilo je krvoproliće. Ništa drugo. Mislim da je na neki način imao nagonsku potrebu da nekoga okrivi za samoubojstvo kćeri. A kao nacionalist, za to je na nekoj razini okrivio Bošnjake. Pazite ovo, samo nekoliko mjeseci poslije Anine smrti, on se vratio kući s planovima za "Operaciju Zvijezda".

Svoju kći je inače zvao Zvijezda i očito je da je operaciju posvetio njoj, da ju je nazvao po njoj. Bila je riječ o napadu na tri zaštićene bošnjačke enklave; Srebrenica, Goražde i Žepa.

Vrlo je vjerojatno da je on nakon Anine smrti sišao s uma, da je zbog toga tražio nekoga tko će mu za to platiti i da je za to našao muslimane, umjesto da krivca nađe u sebi. Jest riječ o spekulacijama, ali sve do tada je vojno postupao tako da bi se negdje probio sa svojim jedinicama, pobio nekoliko stotina, sve spalio i ostale protjerao. Nije trošio vrijeme ubijajući sve do zadnjeg čovjeka kao u Srebrenici. Mislim da se Ani dogodilo to da je nacionalistički fanatično vjerovala u oca kao modernu inačicu cara Dušana, a onda je odjednom saznala da je on jeziv čovjek i raspala se.

Uzela je taj pištolj Zastava, a mogla je bilo koji drugi, jer kuća im je bila puna oružja, čak i puno boljeg od tog pištolja, ali ne, ona je uzela baš onaj za koji je Mladić rekao da će pucati iz njega samo kad ona rodi, kad se nastavi njegova obiteljska loza. I ubila se. Već i taj odabir oružja jasno upućuje na povezanost njenog oca s tim njenim činom. On je sve to sebi zanijekao i krenuo u šekspirijanski ubilački pohod - rekla je spisateljica za tjednik Express.

Noću Anu doziva u snu

Mediji su pisali da Mladić u pritvorskoj jedinci Haaškog tribunala nerijetko, noću u snu, doziva Anu, kao i suprugu Bosiljku. Ana je bila njegova mezimica i ludo ju je volio. Mladić očito njezinu smrt nikada nije prebolio.