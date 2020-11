Kad Plenković želi nametnuti političku samovolju, osnuje povjerenstvo i znanstveni savjet

Vijeće za suočavanje s prošlošću Plenković je iskoristio za legalizaciju ustaštva i za pakt s desnicom. Znanstveni savjet koristi samo kao pokriće za politički motivirane odluke, što sad dovodi do priča o pobuni u Savjetu.

<p>Kad je Andrej Plenković prošli puta osnovao jedno povjerenstvo, ono za suočavanje s prošlošću, dobili smo legalizaciju ustaštva.</p><p>A kad je Andrej Plenković osnovao savjet, onaj znanstveni za borbu protiv korone, dobili smo neobuzdano i nekontrolirano širenje pandemije.</p><p>Zajednički nazivnik? Oba tijela donosila su odluke koje su u datom trenutku politički odgovarale premijeru i šefu HDZ-a.</p><p>Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima kojim je predsjedao akademik Zvonko Kusić, donijelo je zaključak prema kojem se pozdrav "Za dom spremni" može koristiti u komemorativne svrhe i u kontekstu obilježavanja žrtava Domovinskog rata, kao i u grbu HOS-a, što je Plenkovića poštedjelo teške bitke s ustašoidnom desnicom.</p><p>Danas, Znanstveni savjet za suzbijanje epidemije bolesti COVID -19, osnovan u ožujku ove godine, služi premijeru kao pokriće za donošenje mjera koje Vladi i vladajućoj stranci u ovom trenutku politički odgovaraju.</p><p>Tako to biva kad Plenković osniva povjerenstva i savjete: oni služe samo za pokrivanje njegove (samo)volje.</p><h2>Plenkijev Znanstveni sovjet</h2><p>I kao što se odluka Vijeća za suočavanje s prošlošću kosi s odlukama Ustavnog suda i nekim prekršajnim sudovima, kao i tvrdnjama brojnih povjesničara, ali omogućava Plenkoviću da preko "dvostrukih konotacija" ostvari suživot s ustašama i legalizira ustaštvo, tako se i neki članovi Znanstvenog savjeta bune da Plenković sluša samo one savjete u vezi pandemije koji mu odgovaraju.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/neki-clanovi-plenkijeva-tima-ga-zele-napustiti-slusa-samo-one-savjete-koji-mu-politicki-pasu-728517">Današnja 24 sata donose insajderske informacije</a> iz samog savjeta u kojem neki članovi prijete napuštanjem tog tijela ukoliko se ignoriranje njihovih savjeta nastavi. Neće još dugo izdržati ako premijer Andrej Plenković i Stožer nastave slušati samo onaj dio znanstvenika čiji im stavovi politički odgovaraju.</p><p>Dok pandemija odnosi sve više života.</p><p>I to je temeljna odlika autoritarna ponašanja, a očito i karakteristika Plenkovićeve vladavine.</p><h2>Paravan za odluke </h2><p>Osniva nekakva pompozna tijela kako bi dobio privid demokratičnosti, a zapravo ona mu služe samo kao pokriće i paravan iza kojeg bi sakrio svoju političku agendu. </p><p>U tim tijelima premijer sluša samo one savjete koji mu politički odgovaraju, pa makar ti savjeti bili promašeni, destruktivni, neutemeljeni, pa i štetni. A članovi koji žele biti utjecajni, makar ne pripadali uskoj specijalizaciji, premijeru govore ono što on želi čuti. </p><p>Oni članovi koji prkose toj struji bivaju izolirani ili marginalizirani, koliko god kompetentni bili. </p><p>Napreduju oni koji se dodvoravaju. Odlaze oni koji prkose struji.</p><h2>Štetne posljedice</h2><p>Posljedice su vidljive: Hrvatska je praktički legalizirala ustaštvo, kao što je primijenila mjere koje na dnevnoj razini rezultiraju desetinama mrtvih dnevno. </p><p>Sve više liječnika, znanstvenika, stručnjaka, udruga i organizacija, upozorava kako su Vladine mjere za suzbijanje pandemije nedovoljne i neefikasne, ali Plenković se na to ne osvrće i oslonac traži u tvrdnjama znanstvenika koji mu idu niz dlaku.</p><p>S nekima Plenković čak i otvoreno ratuje, premda svakodnevno gubi bitku sa stvarnim događajima. Kao i sa stvarnošću.</p><p>Labave mjere odgovaraju Vladi koja se priprema za komemoraciju Vukovara, koja održava stranačke izbore, koja se priprema za lokalne izbore, koja se boji ekstremne desnice, kao i glasnih antimaskera, a Plenković koristi sva tijela - pa i Krizni stožer - za prilagođavanje njegovoj političkoj agendi.</p><p>Vijeća i savjeti su samo smokvini listovi. Plenković je moćnik kojemu se svi trebaju prilagoditi. </p>