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POSLJEDNJI POTKIVAČ KONJA U SLAVONIJI PLUS+

'Kad sam vidio da mi je bolje potkovati konja nego udarati na baušteli, onda mi je krenulo...'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 3 min
'Kad sam vidio da mi je bolje potkovati konja nego udarati na baušteli, onda mi je krenulo...'
storyeditor/2026-07-10/PXL_090726_155033671.jpg | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Adam Svirčević (44) iz Županje čuva slavonsku tradiciju. Znaju ga konjogojci i vlasnici konja od Iloka do Nove Gradiške. Kaže da se mladi ne žele baviti ovim poslom. ‘Potreban je trud za pravu vještinu’.

Adam Svirčević (44) iz Županje vjerojatno je jedan od posljednjih potkivača konja u Slavoniji i Baranji. Znaju ga konjogojci i vlasnici konja od Iloka do Nove Gradiške i Požege, a osim po tome, znaju ga po tome što na poseban način živi i čuva slavonsku tradiciju. Član je Prve pjevačke konjice Sinđir Županja, jedinstvenog muškog vokalnog sastava koji djeluje u okviru Konjičkog centra Županjski kas, profesionalni je čajo na slavonskim svadbama, bio je do sada u njih oko 400, konjogojac je i veliki zaljubljenik u tradicijsku baštinu.

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