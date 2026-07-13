Adam Svirčević (44) iz Županje čuva slavonsku tradiciju. Znaju ga konjogojci i vlasnici konja od Iloka do Nove Gradiške. Kaže da se mladi ne žele baviti ovim poslom. ‘Potreban je trud za pravu vještinu’.
POSLJEDNJI POTKIVAČ KONJA U SLAVONIJI PLUS+
'Kad sam vidio da mi je bolje potkovati konja nego udarati na baušteli, onda mi je krenulo...'
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Adam Svirčević (44) iz Županje vjerojatno je jedan od posljednjih potkivača konja u Slavoniji i Baranji. Znaju ga konjogojci i vlasnici konja od Iloka do Nove Gradiške i Požege, a osim po tome, znaju ga po tome što na poseban način živi i čuva slavonsku tradiciju. Član je Prve pjevačke konjice Sinđir Županja, jedinstvenog muškog vokalnog sastava koji djeluje u okviru Konjičkog centra Županjski kas, profesionalni je čajo na slavonskim svadbama, bio je do sada u njih oko 400, konjogojac je i veliki zaljubljenik u tradicijsku baštinu.
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