Radujem se ovom eksperimentu. Postat ću još veća Gužva. Sad sam dosta jaka, ali sam ipak u drugoj europskoj ligi, kaže u odgovoru na tri pitanja zagrebačka Gužva o ukidanju autotraka u Horvaćanskoj i Selskoj
TRI PITANJA ZA ZAGREBAČKU GUŽVU PLUS+
Kad se ove trake ukinu, bit ću Gužva kakvu nitko nije vidio!
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Zagrebačke vlasti odlučile su smanjiti broj traka u dvije ulice koje spadaju u najprometnije žile kucavice grada, Horvaćanskoj i Selskoj. Na 140 metara Horvaćanske i 188 metara Selske dio autotrakova bit će ukinut kako bi se predale biciklistima, pješacima i stablima, pa smo tri pitanja postavili - prometnim gužvama, koje su u Zagrebu ionako postale nesnosne.
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