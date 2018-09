'Kad se stvore uvjeti, PDV na svu hranu mogao bi biti isti...'

Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako bi PDV na svu hranu ubuduće mogao biti jednak:

- Građanima s najnižim dohotkom on najviše škodi i stvara nepravdu. Ovim promjena nepravdu ispravljamo. Ovo je nastavak mjera koje smo započeli, spuštanje stope PDV-a na isporuku električne energije, odvoz smeća. Ako se sjećate spustili smo PDV i na impute u poljoprivrednoj proizvodnji, a sada na dobar dio hrane. Ti su segmenti u osobnoj potrošnji svakog kućanstva poglavito onih s najnižim dohodcima relativno najviše zastupljeni. Jedan od sljedećih krugova trebao bi voditi, kada se stvore fiskalne mogućnosti, da se kompletna hrana spusti na jednaku stopu, rekao je Marić za RTL.

Marić je objasnio i kako gleda na davanje jamstava za brodogradilišta kako bi se isplatile plaće.

- Vlada je ispunila svoje obećanje i ispuniti će i drugu plaću. U isto vrijeme, nije samo stvar aktualnog trenutka, trebamo voditi brigu o jamstvima za gradnju brodova u prošlosti. O tome sam proteklih dana govorio kada je bilo govora da će se gradnja 4 broda otkazati, a država je za njih u proteklim vremenima izdala jamstva. Imamo slučaj da je jamstvo izdano prije tri godine, dio sredstava je povučen, a brod se nije počeo raditi.

Tvrdi i da će Vlada učiniti sve da se isplati plaća za rujan.

- Vlada nije sudjelovala u odabiru strateškog partnera te plana programa restrukturiranja, sada u ovakvim okolnostima kao manjinski dioničar dovedeni smo u situaciju da se od nas stvaraju velika očekivanja. Pitate me kakvo je stanje s držanim financijama i jamstvima. Ako govorimo o modelu gdje država jamči za izgradnju broda i on se napravi to je u redu. Ali ako mi kao i porezno obveznici jamčimo, a da izgradnja broda niti počne niti se dovrši, pitanje je je li takav model održiv, tvrdi Marić.