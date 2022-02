Kad shvatim da će u, ne znam, Grčkoj netko plaćati kovanicama koje smo mi dizajnirali, to je stvarno nadrealan osjećaj, pokušava opisati Stjepan Pranjković kako se osjeća kad pomisli da će za godinu dana Hrvati u svojim rukama imati eurokovanice u čijem dizajnu je sudjelovao i on. I to ne samo da će ih u rukama imati Hrvati, nego će se raširiti svijetom.

Od 1. siječnja iduće godine, podsjetimo, Hrvatska mijenja kunu eurom. Za razliku od novčanica, koje su jednake u svim zemljama članicama europodručja, kovani novac eura i centa nosi informaciju zemlje koja ga je izdala te na naličju prikazuje nacionalne simbole te zemlje. Za Hrvatske motive odabrani su geografska karta, životinja kuna, glagoljica, a građani su još predložili i lik Nikole Tesle. Na svakoj je u pozadini šahovnica, kao i godina uvođenja eura - 2023.

Karta, kuna, glagoljica i Tesla sa šahovnicom u pozadini

Na kovanici od jednog eura bit će kuna, a upravo je rješenje koje je napravio Pranjković, magistar primijenjenih umjetnosti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, odabrano kao najbolje.

Na dva eura bit će geografska karta Hrvatske. Kovanicu će krasiti dizajn Ivana Šivaka. S lijeve strane motiva nalazi se riječ Hrvatska, a na obodu kovanice je i stih Ivana Gundulića "o lijepa, o draga, o slatka slobodo."

- Velika mi je čast, baš velika čast što je moje rješenje odabrano kao najbolje - kaže Šivak, magistar animiranog filma, ali i grafički dizajner. Opisuje kako je osmislio svoju kartu i što mu je predstavljalo najveći izazov.

- Otprilike dva tjedna sam vizualizirao u glavi bez da sam ijednu skicu napravio. Pripremio sam rješenja za svaki motiv pojedine kovanice, a kartu koja je i pobijedila doslovno sam izveo u jednom danu. Jako smo mali, ali stvarno prepoznatljivi i najveći izazov mi je bio kako spojiti tu našu granicu, tako nešto zubato, još i s jadranskom obalom, s vrlo oštrom pravilnošću šahovnice. Čim sam uspio, znam sam da je to to - kaže Šivak koji se i nadao da će njegov dizajn karte pobijediti.

- Svidjela su mi se i ostala rješenja koja sam napravio, ali karta Hrvatske mi je "sjela" odmah, baš sam odmah dobio viziju u glavi i imao dobar osjećaj da je to to - kaže.

Naličje kovanica od 50, 20 i 10 centa krasit će lik Nikole Tesle i to studenta aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu Ivana Domagoja Račića. Na natječaj za izradu rješenja naletio je, kaže, sasvim slučajno putem društvenih mreža. Što da ne proba, pomislio je.

- Nikola Tesla mi je odmah upao u oko kao motiv. Dolazim iz tehničkog područja, student sam aeronautike, Tesla je svjetski čovjek s mnogo izuma i on mi je bio velika inspiracija. U jednom danu mi je pala napamet ta cijela ideja Tesle okruženog silnicama magnetskog polja, otvorio sam program i počeo skicirati. I tako je nastalo ovo rješenje. Prijavio sam rješenja i za kartu Hrvatske i glagoljicu, ali Tesla mi je bio najdraži, tako da mi je baš drago da je on i pobijedio - kaže Račić.

Na manjim apoenima centa bit će slova HR ispisana glagoljicom onako kako je smislila Maja Škripelj, magistra inženjerka arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Njih četvero su dobili i svaki po 70.000 kuna. No Stjepanova još dva rješenja osvojila su i drugo mjesto, za što je nagrada 35.000 kuna. Treće plasirani su dobili 20.000 kuna.

Do ljeta po milijun testnih komada svakog od osam apoena

Guverner HNB-a Boris Vujčić najavio je kako će Hrvatska do ljeta izrditi po milijun testnih komada svakog od osam apoena. U srpnju bi Europska komisija trebala donijeti konačnu odluku, nakon čega kreće i masovna izrada eurokovanica.

- Bit će izazovno jer ćemo imati samo pet mjeseci za zamjenu novca. Cijela operacija koštat će dosta, preko 900 milijuna kuna, u samim troškovima nabave materijala, pripreme kovanja i tiskanja novca. Hrvatska strana eurokovanica primjer je kako činimo još jedan veliki korak prema europskom jedinstvu, a da se naš identitet ne gubi. Naprotiv, širi se diljem Europe kojoj smo oduvijek pripadali - istaknuo je Vujčić.

Premijer Andrej Plenković naglasio je da povijesni trenutak koji nas očekuje 1. siječnja sljedeće godine treba biti kvalitetno pripremljen u svim aspektima, što uz ostalo podrazumijeva i kvalitetan zakon, koji je u javnom savjetovanju, ali i niz drugih zakona koji će se izmijeniti tijekom ove godine.

- To podrazumijeva i pripremu gospodarstva i zaštitu potrošača. Što se tiče naših kovanica eura, one u sebi imaju nekoliko ključnih elemenata prepoznatljivosti Hrvatske - simbole povijesti i političkog identiteta Hrvatske, suvereniteta i državnih granice, novčarske tradicije, jezika, kulture i književnosti, kulturnih i znanstvenih velikana, kreativnosti i inovativnosti te tradicije i modernost - istaknuo je.

Tijekom ove godine mijenjati će se 42 zakona prije samog uvođenja eura, a nakon uvođenja još 36 zakona.

- Što se tiče ostalih ispunjavanja mjera koje su potrebne za uvođenje eura one se ispunjavaju po planu i prema očekivanjima, bez ikakvih kašnjenja - poručio je ministar financija Zdravko Marić.