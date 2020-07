- Vatrogasne mjere Vlade nakon prijetnje obustavom dostavljanja lijekova zbog duga bolnica od 4,5 milijarde kuna bile su tek kratkotrajni izlet u nekorona svijet, a u njemu i dalje \u017eive oboljeli od karcinoma koji i dalje i\u0161\u010dekuju Nacionalni plan za borbu protiv raka. Tu su i dalje oboljeli od demencije koji su u zaboravu i samo\u0107i zbog neadekvatne skrbi i izostanka smje\u0161taja, terminalni bolesnici, kao i korisnici domova za stare i nemo\u0107ne osobe u i\u0161\u010dekivanju novog propusta politi\u010dki podobnih ravnatelja i neadekvatne kontrole nad radom tih domova - naveo je Petrov.

<p>Nacionalni stožer već je mjesecima servis politike vladajućih, što se potvrdilo skandaloznim rješenjem <strong>Krunoslava Capaka</strong>, kojim je <strong>Andreju Plenkoviću</strong> dao alibi za stvaranje saborske većine. Vlada ima sumnjive i pravno upitne mjere, kojima se steže obruč oko građana i u svemu tome građani gube povjerenje u epidemiološku struku. Stvara se rizik povećanja broja zaraženih i mogućnost smanjenja gospodarskog oporavka i gubitka građanskih sloboda, poručio je u četvrtak čelnik Mosta, <strong>Božo Petrov</strong>.</p><p>Upozorio je kako je korona kriza samo izgovor za nastavak nečinjenja i nebrige za stvarne potrebe građana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Vatrogasne mjere Vlade nakon prijetnje obustavom dostavljanja lijekova zbog duga bolnica od 4,5 milijarde kuna bile su tek kratkotrajni izlet u nekorona svijet, a u njemu i dalje žive oboljeli od karcinoma koji i dalje iščekuju Nacionalni plan za borbu protiv raka. Tu su i dalje oboljeli od demencije koji su u zaboravu i samoći zbog neadekvatne skrbi i izostanka smještaja, terminalni bolesnici, kao i korisnici domova za stare i nemoćne osobe u iščekivanju novog propusta politički podobnih ravnatelja i neadekvatne kontrole nad radom tih domova - naveo je Petrov.</p><p>Koordinator Mostova Savjeta za zdravstvo,<strong> Ivan Bekavac,</strong> istaknuo je da je Covid-19 ozbiljna bolest i da svi toj činjenici trebaju pristupati odgovorno. Pohvalio je i doprinos u borbi protiv korona epidemije HZJZ-a na čelu s Krunoslavom Capakom, međutim, naglasio je kako je potpuno neprihvatljivo trpjeti politički reket nad zdravstvenim radnicima i stručnjacima.</p><p>- Potrebno je dati priliku i Društvu za mikrobiologiju i Društvu za infektologiju i svim stručnjacima koji povremeno na društvenim mrežama spomenu propuste i pritiske politike na struku - rekao je pozvavši premijera Andreja Plenkovića da se ispriča građanima i zdravstvenim djelatnicima zbog paušalne ocjene da su pojedini liječnici svojedobno skrivali zaštitnu opremu.</p><p>- To je neistina i neodgovorno ocrnjivanje - poručio je.</p><p>Bekavac je zatražio i od zdravstvenih ustanova kojima su osnivač i vlasnik Vlada da zdravstvenim djelatnicima zakonito isplaćuje plaće i isplati zaostatke plaća unatrag pet godina koji su potvrđeni pravomoćnim presudama.</p><p>Naglasio je kako je Hrvatska zemlja koja bilježi porast smrtnosti od raka. </p><p>- Za razliku od drugih zemalja, tranzicijskih zemalja, koje su se othrvale toj pošasti i bilježe koliko toliko poboljšanje u liječenju raka. To je tema o kojoj treba govoriti. Rak ne pozna godišnje doba, godišnje odmore, koronu ili Sabor i moramo se spustiti u realni svijet - poručio je Bekavac upitavši Vladu i Ministarstvo zdravstva zbog čega još uvijek nisu donijeli Nacionalni plan za borbu protiv raka ili za mentalno zdravlje.</p><p>- Hrvatska je zemlja u kojoj 1,5 do 2 puta više ljudi, nažalost, umire od izbježivih bolesti. Žurno je potrebno te stvari rješavati - rekao je.</p><p>Upitan da li se slaže s predsjednikom države Zoranom Milanoviće da bi zadnju riječ oko Stožera trebao imati Sabor, Petrov je poručio da u većini zemalja stožer niti ne postoji. </p><p>- Dovoljna im je bila Vlada i njihov Parlament, Vlada koja predlaže mjere i zakone, Parlament koji ih usvaja, ukoliko su kvalitetni. U našoj državi su stvorili Stožer i sad vidimo da je on postao jedno parapolitičko tijelo, koje osigurava Vladi manevarski prostor - istaknuo je naglasivši da nije jasno po kojem će to zakonu Stožer nešto zabranjivati ili kažnjavati.</p><p>- Mi prvenstveno trebamo poštivati zakone RH i ako će se ovako nastaviti iskorištavati Stožer u dnevno političke svrhe provođenja njihove politike, onda bi ga trebalo ugasiti. Ovakvim postupanjem se srozao ugled epidemiološke i uopće medicinske struke u Hrvatskoj. Pa ih pozivam da prestanu ako već nije kasno - poručio je.</p><p>Što se tiče prepucavanja premijera i predsjednika istaknuo je kako je to uobičajeno uoči nekih obljetnica i da je jasno o čemu se tu radi.</p><p>- Kada vidim prepucavanje HDZ-a i SDP-a, pa se još ubace i nacionalne manjine, ja znam da ide Oluja, Vukovar ili neko slično događanje. Uvijek je tako, ne treba gledati u kalendar. Meni je samo žao što se takve obljetnice iskorištavaju u svrhu da oni uzmu koji politički bod. Meni je toga, iskreno, dosta. Ja tu ne gledam nikakvu kohabitaciju, vjerujem da je obojici dobro kada imaju jedan drugoga na ovim mjestima i to je vidljivo zadnjih par mjeseci - kaže čelnik Mosta, stranke koju je Plenković nazvao licemjerima i plačljivcima.</p><p>- Vjerujem da je apsolutno svim građanima jučer bila nezamisliva reakcija čovjeka koji obnaša dužnost predsjednika Vlade. Ono sliči na osnovnu školu, dječji vrtić i uopće ne znam kako bih to komentirao. Vjerujem da se on ne može nositi s tim da Most ne pristaje na političke trgovine - rekao je naglasivši kako postoje puno važniji problemi koji se u državi moraju riješiti, a zbog kojih građane trpe.</p><p>- Mi ćemo i dalje, kao i prošle četiri godine, predlagati konstruktivne zakonske prijedloge i tražiti od Vlade da ih usvoji. Morat će pronaći jako dobar razlog zašto će ih odbiti ponovno. Ja ih pozivam da ovaj put ne kasne. Prošli put smo predlagali zakone pa smo čekali mjesecima pa su ih većinu usvojili, ali kao navodno svoje, a u svemu tome su građani i poduzetnici gubili vrijeme u kojem su mogli djelovati i dodatno sačuvati svoj posao i radna mjesta. Ovo nije vrijeme za nadigravanje i nadmetanje - ističe Petrov dodajući kako je predsjednik Vlade jučer došao u Sabor i iskoristio to kao svoj show.</p><p>- A mene show ne interesira nego što se može napraviti za dobro ljudi u Hrvatskoj. Brojni ljudi su u očaju jer ne znaju što će se događati u idućim mjesecima, hoće li ostati bez posla, hoće li moći plaćati kredite, otići van kao pola milijuna Hrvata... To su problemi s kojima se mi u Saboru moramo pozabaviti, a ne komentirati reakcije uvrijeđenog djeteta - poručio je. </p>