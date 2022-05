'Kad žene nazovu bolnice, oni ih samo odbiju i kažu da se to kod nas ne radi. Neke zato idu van'

Prva stvar kad žene počnu pretraživati na internetu o pobačaju u Hrvatskoj što vide su članci o njegovoj nedostupnosti, što nažalost nije netočno, ali žene to često obeshrabri, priča nam Nada Topić Peratović, pravnica i osnivačica hrvatskog Centra za građansku hrabrost te mreže Hrabra sestra.

- Kad žene nazovu bolnice i zatraže pobačaj, najčešće ih samo odbiju i kažu to se kod nas ne radi. Nekad im znaju odugovlačiti termine dok ne uđu u tjedan trudnoće kad pobačaj više nije legalan pa im onda cinično kažu da više ne mogu napraviti zahvat - kaže Peratović.

Prema Ustavu Republike Hrvatske i Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kao i presudi Ustavnog suda iz 2017. godine, žene u Hrvatskoj imaju pravo samostalno odlučiti o prekidu trudnoće. Prema trajanju trudnoće, pobačaj može biti rani prekid trudnoće (prije navršenog 12. tjedna od posljednje ženine menstruacije, tj. 10. tjedna od oplodnje) ili kasni prekid trudnoće (nakon navršenih 12 tjedana od posljednje ženine menstruacije ili 10 tjedana od oplodnje).

Ipak, iako im je ovo pravo zagarantirano zakonima, u praksi žene često ne mogu pristupiti sigurnom pobačaju i dobiti termin za prekid trudnoće u bolnici.

- Žene nam najčešće dolaze jer nemaju dostupne informacije, osim naše stranice koja to sustavno objašnjava i nudi sve informacije. Postoje bolnice koje čak skrate vrijeme do kojeg je pobačaj dopušten i površno objasne do kada žena na njega ima pravo ili ne objasne uopće - kaže Peratović. U Hrvatskoj, pod prizivom savjesti, otprilike 59 posto ginekologa u javnim bolnicama ne želi obaviti pobačaj, ističe.

Bolnice koje u Hrvatskoj ne obavljaju legalni medicinski zahvat pobačaja na zahtjev žene su Opće bolnice u Našicama, Požegi i Vinkovcima. Bolnice u Slavoniji, koje ne obavljaju pobačaj, upućuju žene na Opću bolnicu u Pakracu. U Zagrebu je KBC Sveti Duh poznat po tome da su svi “kolektivno” u prizivu savjesti i ne omogućuju ženama da sigurno obave zahvat. U bolnici u Splitu samo jedna liječnica obavlja pobačaj.

- Neke žene se zbog svega odluče napraviti zahvat u inozemstvu, a neke se za to odluče jer ovdje prođe legalni rok do kojeg mogu napraviti zahvat. Primjerice, pratile smo nekoliko žena u Amsterdam i imamo jako dobar odnos s Nizozemskom - objašnjava Peratović.

Peratović ističe i da je jedan od problema i da se pobačaj tretira kao nešto tajno i nemoralno. O njemu, kaže Peratović, treba razgovarati bez stigme.

Dotaknula se i mogućeg novog zakona o pobačaju u Hrvatskoj o kojem se govori od 2019. godine.

- Čak i da Sabor budućim zakonom, a to je ono čega smo se najviše bojale, utvrdi da život počinje od začeća, to ne može utjecati na činjenicu da je mogućnost pobačaja u sadašnjim granicama i dalje ustavno nedodirljiva. Zakon koji bi zabranio pobačaj bio bi neustavan. Rješenje Ustavnog suda mi daje nadu da i sa zakonom ne mogu zabraniti pobačaj. Mislim da se ono što se dogodilo u Poljskoj kod nas neće dogoditi, barem pravno rečeno - zaključila je Peratović.

