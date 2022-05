Žena kojoj su odbili pobačaj: 'Došla sam doma i gledala u zid. U sekundi sam odlučila...'

'Niti jedno etičko povjerenstvo Vam to neće odobriti, žao nam je i sretno.' Ovo su riječi koje je dobila Mirela Č. (39) iz Zagreba, koja nosi bebu s tumorom na mozgu veličine 6 puta 4 centimetra. Šanse da beba preživi su nikakve, doktori kažu da će ili umrijeti u njenom trbuhu ili na porodu, a i ako preživi, morat će mu odstraniti pola mozga i bit će 'biljka'. Unatoč ovome, liječnici iz četiri zagrebačke bolnice: Petrove, Vinogradske, Merkura i Svetog duha, rekli su joj da ne mogu obaviti pobačaj zbog zakona, što nije istina. Umjesto toga, savjetovali su joj da skupi 40.000 kuna i ode u susjednu Sloveniju, makar je državljanka Republike Hrvatske koja ovdje plaća i porez i prirez i ostala davanja.

- Pokušavam biti koliko toliko normalna zbog te bebice koja raste u meni i zbog svog prvog sina. Svi su slegnuli ramenima, nitko nije rekao ni da imam pravo da moj slučaj ode na etičku komisiju dok mi to nije rekla odvjetnica. Liječnica iz Svetog Duha mi je rekla da će dijete, ako i preživi, imati teška mentalna oštećenja, odnosno da će živjeti ‘kao biljka’. Ništa od toga nije napisala, pismeno sam dobila samo dijagnozu da ima progresivni tumor koji raste i pritišće mali mozak. Njegova glava je velika 10 centimetara, a tumor je šest puta četiri i raste skupa s njim. U zadnjoj rečenici je tek napisala da su prognoze za majku i za dijete vrlo nepovoljne. Nikakve druge upute mi nije dala - prepričava Mirela.

Zatajili su joj informacije

Poslala ju je kući da se kako zna i umije nosi s time da će dijete koje nosi umrijeti u svakom slučaju i da pokuša živjeti s tim. A i sam proces dijagnosticiranja tumora je bio nehuman. Naime, umjesto da se ovaj slučaj smatra hitnim jer je riječ o trudnoći, Mirela je danima čekala dijagnozu. Od nje se očekivalo da danima strahuje od toga ima li njena beba zaista tumor ili ne. Sve jer su u tom trenutku bili praznici.

- Ovo traje od 19. travnja. Tad me doktorica hitno uputila na magnetnu rezonancu jer nešto nije bilo kako treba. Na Svetom Duhu je sutradan napravljena ta pretraga, a onda sam još devet dana čekala nalaz jer je pola njih spojilo uskršnje praznike, nije bilo pola doktora. Doktorica je rekla da je prema njima preliminarno to tumor. Kao, eto to ćemo vam sada reći, odite kući, živite normalno i vratite se tek za tjedan dana kad to još jedan doktor koji je neki radiolog pogleda. I sad ja trebam doći takva doma. Ja ne idem raditi, ne mogu voditi treninge i smijuljiti se s trbuhom do zuba. Ja sam doma, meni trpi posao, ne mogu raditi, ja sam privatnik. Nitko mi to neće nadoknaditi. Ja sad čekam da se oni svi skupa smisle. I na kraju sam dobila to da oni ne mogu napraviti ništa i da odem doma i da čekam da beba ili umre ili da kad ga rodim, ode na operaciju i nakon toga bude biljka. To su njihove detaljne upute s nalaza. Ili da odem u susjednu državu obaviti feticid gdje to rade bez problema. Etičko povjerenstvo niti jedne od tih bolnica nije dalo nikakav odgovor, a dostavili smo im sve potrebne podatke, u sve četiri bolnice prije tri dana - govori Mirela.

Ona sad ide u pravnu borbu jer joj nijedan liječnik nije rekao da po hrvatskom zakonu ima pravo na pobačaj. Dapače, prvo su joj rekli da oni tu ne mogu ništa, a kad joj je njena prijateljica odvjetnica rekla da ima pravo na komisiju koja će odlučiti o pobačaju, rekli su da niti jedna komisija to ne bi odobrila. No to nije istina.

Kršenje zakona

Prema Zakonu koji je iz 1978. godine etička komisija bolnice može odobriti pobačaj nakon deset tjedana od začeća u tri situacije, a jedna od njih je i kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim nanama. Isti zakon propisuje da je postupak po zahtjevu trudnoće hitan i da se odluka mora donijeti u osam dana. A propisuje da se pobačaj može odobriti i kad je ugroženo zdravlje ili život trudnice.

- Svi govore da su im ruke vezane zakonom i da ili skupim novce za Sloveniju ili odem kući i čekam da umre u meni. Što da ja kažem 'hvala' na to? Došla sam doma, sjela i gledala u zid jer nisam bila sposobna ni za što. U sekundi sam donijela odluku, i Vanja Jurić i Ivana Paradžiković su ostale u šoku. Mene nitko nije silio da idem u medije s ovim, ja sam rekla veliko i glasno 'da'. Sumnjam da će se zakon promijeniti ali idemo pokrenuti neku lavinu. Možda se bar malo nešto uspije dogoditi. Već se druge žene javljaju masovno - Nada se.

Nitko joj nije spomenuo ni da bi maligne stanice iz bebe mogle prijeći u nju, nisu ju upozorili ni na potencijalnu sepsu ako dijete u njoj umre.

- Ništa mi nisu rekli. Njih nije briga za mene. Oni razmišljaju o bebi kojoj nema pomoći. Ja imam doma malo dijete i želim ponovno ostati trudna. Uopće ne misle na mene, pozivaju se na zakon iz '78. 'Mi Vam to tu ne možemo napraviti i to Vam neće nijedno etičko povjerenstvo odobriti i najbolje da odete van.' Eto, to su mi rekli. Prije nego su uopće donijeli odluku, već mi govore da se to ne može. Nisu ni probali. Kontaktirali smo hrpu doktora i svi peru ruke. A ja se za to vrijeme pitam kako 150 kilometara od nas znaju što se radi u tim situacijama, a mi tu ne znamo. Rekla sam suprugu da sam na rubu da se spakiramo i odemo iz ove države - govori Mirela.

Ona će na kraju pobaciti u Sloveniji, gdje je odnos prema njoj dijametralno suprotan nego u Hrvatskoj.

- Idem idući tjedan roditi, da se i on što manje muči i ja skupa s njim. Ne znam kakva bih bila da moram iznijeti trudnoću do kraja, mislim da bi me to još više slomilo. Tamo su mi dali detaljne i striktne upute, puni su poštovanja, humani su i iako je skupo, taj tretman je neopisivo drugačiji i nema nikakvih problema - opisuje.

Njena odvjetnica, Vanja Jurić, kaže da je Slovenija rješenje smo ako njihova pravna borba ne uspije u Hrvatskoj.

- Ako je moguće, želimo zahvat obaviti u Hrvatskoj. I ona to želi obaviti ovdje. Ovo je za nju i za sve žene u budućnosti - rekla je Jurić.

Kršenje ljudskih prava

Osim što joj liječnici prvo nisu dali točne i pravovremene informacije, kad je ona sama došla do njih, odgovarali su ju od pokretanja postupka na kojeg ima pravo. Kontaktirali smo odvjetnicu koja ima bogato iskustvo u borbi za ljudska prava i ovogodišnju Zagrepčanku godine Sanju Bezbradicu Jelavić.

- Svaki odgovoran stručnjak je dužan informirati stranku o svim okolnostima koji se tiču zdravlja ili prava te osobe. Ako konkretno govorimo o ovom slučaju, dužnost je liječnika bila upoznati pacijenticu sa svim pravima koja joj stoje na raspolaganju. Svako drugačije postupanje nije savjesno postupanje, a svako nesavjesno postupanje bi trebalo biti predmetom promatranja tijela koje kontrolira taj rad, u ovom slučaju liječnika. No , to je jedan paralelni proces. U ovom konkretnom slučaju činjenica je da treba postupati odmah jer nije humano pustiti vrijeme da teče u životu te trudnice, a da ona nije u mogućnosti riješiti svoju situaciju iako zakon predviđa tu mogućnost. To predstavlja nečovječno postupanje i spada u težu povredu njenih ljudskih prava. Uz to što predstavlja povredu članka 3 Konvencije o zaštiti ljudskih prava, radi se i o povredi članka 8 iste konvencije, a to je pravo na privatni obiteljski život te osobe. Govorimo o konvencijskom pravu, ali kao sto sam kazala, vrijeme igra značajnu ulogu u životu te osobe - govori odvjetnica Bezbradica Jelavić i naglašava da je potrebno odmah postupiti po zahtjevu žene jer njezinu situaciju zakon prepoznaje i propisuje hitnost rada.

Za ovaj slučaj već postoji sudska praksa.

- Imamo slučajeve Peruanke i Poljakinje koje je razmatrao Europski sud za ljudska prava, i to su slučajevi koji su utvrdili osnovu svima kako se postupa u ovakvim i sličnim situacijama i to na način da se vodi računa o mentalnom zdravlju trudnice. Ako nesporno prihvatimo da zdravlje predstavlja kompletno zdravlje osobe, a ne samo odsutnost bolesti, mogli bismo zaključiti da su liječnici koji su pozvani postupiti savjesno u ovom slučaju, postupili nesavjesno i da su ugrozili zdravlje trudne žene jer su je doveli u položaj u kojem se ona ne bi smjela nalaziti. Svi liječnici koji su bili pozvani pomoći gospođi da riješi tu situaciju onako kako ju je ona odlučila riješiti, bili su to dužni učiniti hitno i bez odlaganja. Prisiliti zenu da nosi plod u takvim okolnostima je nečovječan postupak, teška povreda ljudskih prava. Ovaj slučaj bi trebao potaknuti propitivanje rada pojedinih liječnika, njihove odgovornosti i hitnu promjenu postupanja prema ženama jer se u konkretnom slučaju radi i o diskriminaciji na temelju spola. Slučajevi odbijanja pružanja zdravstvenih usluga ženama su poznati od ranije, ali ovaj slučaj je zaista jako težak - objašnjava Bezbradica Jelavić.

Tiha misa od odgovornih

Nakon što je Mirela Č. izašla u medije, javili su joj se iz KB Merkur i rekli da dođe na pregled, iako već ima svu potrebnu dokumentaciju. Poslali smo upite i ostalim bolnicama kao i Ministarstvu zdravstva oko toga hoće li biti sankcija za liječnike koji su trudnici zatajili informacije oko njenih prava, potencijalnih posljedica za njeno zdravlje te jesu li etičke komisije na njen zahtjev uopće osnovane. Do zaključka ovog teksta, oglasilo se samo Ministarstvo.

- Svakoj ženi u Hrvatskoj mora biti omogućen prekid trudnoće i nakon isteka deset tjedna ako za to postoje medicinski razlozi. Ministarstvo zdravstva je poduzelo sve aktivnosti kako bi se svakoj ženi u toj neizmjerno teškoj situaciji pružila adekvatna zdravstvena pomoć te ponovno skreće pozornost svim zdravstvenim ustanovama na obavezu pravovremenog i točnog informiranja pacijentica o njihovim pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti u Hrvatskoj. Naime, nakon isteka deset tjedana od dana začeća, prekid trudnoće može se izvršiti samo po odobrenju komisije uz pristanak, odnosno na zahtjev trudne žene, u slučajevima kad se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja, kad se na temelju medicinskih indikacija i saznanja medicinske znanosti može očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama te kada je do začeća došlo u vezi s izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuća. Ministarstvo zdravstva je upravo u cilju osiguranja prava žene, za slučaj da prvostupanjska komisija odbije njen zahtjev, omogućilo osnivanje drugostupanjske komisije u KBC-u Zagreb. Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece („Narodne novine“, br. 18/78, 31/86, 47/89 i 88/99; u daljnjem tekstu: Zakon) ministar zdravstva je dana 24. ožujka 2021. dodatno ovlastio Klinički bolnički centar Zagreb za osnivanje drugostupanjske komisije koja prema članku 13. i 24. Zakona odlučuje o prigovoru protiv prvostupanjske komisije zdravstvene ustanove o zahtjevu za prekid trudnoće. O donošenju predmetnog ovlaštenja obaviještene su sve zdravstvene ustanove. Potrebno je iznova naglasiti da svaka žena ima pravo na prekid trudnoće ukoliko su se stekli navedeni medicinski uvjeti. Stoga, Ministarstvo zdravstva ponovno apelira na sve zdravstvene ustanove da pravovremeno i točno informiraju pacijentice o njihovim pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti u Hrvatskoj - kažu u priopćenju.

No nisu odgovorili na naš upit oko toga hoće li se provesti kakva istraga o kršenju prava pacijentice i zatajenju informacija.

