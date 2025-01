Kada knjige dožive kao dio svog života, djeca ih neće napustiti

U fantastičnim filmovima za mlade, od “Harryja Pottera”, preko “Wednesday” do najnovijeg hita “Zlica”, knjižnice u školama prikazane su baš kao čarobna mjesta. Od knjiga koje lete, skrivaju čarolije, police se savijaju, skrivaju tajna vrata... U knjižnici novozagrebačke OŠ Mladost nema tajnih vrata i letećih knjiga, no to je zaista posebno mjesto. Veliki osvijetljeni prostor više podsjeća na dobar književni sajam nego na predodžbu tamne prašnjave knjižnice kakvu mnogi imaju o tim itekako važnim školskim mjestima. I ne samo to - ova knjižnica nije mjesto na kojemu treba biti tiho - ona odzvanja smijehom, pričom, žamorom, učenici i nastavnici stalno ulaze i izlaze, tu stalno šuškaju knjige. I upravo takvo mjesto učenici doživljavaju kao svoje, a čitanje nije nešto što im se nameće kao dosadna obaveza, nego je aktivnost koju oni sami kreiraju i u kojoj sudjeluju. Čitanje u ovoj školi zapravo je raznolika paleta aktivnosti, od čitalačkog kluba, kruga za čitanje lektire, čak i “speed datea” s knjigama. Učenicima dolaze brojni gosti, oni odlaze na promocije, kupuju knjige na Interliberu, posjećuju kuće značajnih imena hrvatske književnosti. I sve to organizira njihova nasmijana, neumorna, kreativna knjižničarka Iva Šišak. U ovom je poslu već gotovo 20 godina. I sama primjećuje brojne probleme s kojima se susreću mladi i djeca novih generacija. Zbog digitalnih medija i tehnologija pažnja im je sve kraća, sve su veći problemi s čitanjem i razumijevanjem.

Sve to ona ipak vidi kao izazov kojemu rješenje nalazi u jednostavnoj formuli - uvući djecu u svijet knjiga kroz njima poznate i zabavne sadržaje. I to ne znači, kao što će mnogi prigovoriti, da podilazi razmaženoj djeci ili da od svoga posla radi “cirkus”. Iva Šišak je izuzetno obrazovana i posvećena svom poslu, a djecu vidi kao izvor veselja i inspiracije, kao uostalom i brojne druge njezine kolegice. I sasvim smo sigurni da iz ove i ovakvih knjižnica izlaze čitačice i čitači koji neće ostaviti knjige s pročitanom zadnjom lektirom.