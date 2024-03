Kaić o pandemiji: 'Policija mi je mjesecima bila ispred kuće. Ne znam koji je bio povod za to'

Prošle su četiri godine od pandemije koja je paralizirala ne samo Hrvatsku, već cijeli svijet. Maske su tada postale naša svakodnevnost, svaka vrsta putovanja bila je zabranjena kao i kontakt s drugim ljudima. O sigurnosti je brinuo stožer, na čijem je čelu, uz Vilija Beroša bila i Alemka Markotić.

U razgovoru za RTL Direkt osvrnula se na izjavu o bioteroristima.

- Vidite, zna se što je definicija, možda bi to rekla nježnije, ali kao vi svjesno, znajući da ste zaraženi idete vani i imate mogućnost zaraziti drugog čovjeka – onda vi ne radite dobru stvar - objasnila je.

S druge strane, Bernard Kaić smatra kako stožer nije radio dobro neke stvari, posebno što se tiče informiranja.

- Jednostavno je to bilo previše, teško za izdržati. Često smo morali ići u medije kad nismo imali ništa novo, ništa pametno za reći. I to, to je veliki broj nas isfrustriralo u biti što nas se iskorištava za popunjavanje programa - rekao je Kaić.

Zbog brojnih izljeva mržnje spram stručnjaka, neki su, poput Kaića, imali danonoćnu zaštitu policije.

- Pojavila mi se policija pred kućom, i stajali su mjesecima, ne znam točno koliko mjeseci pred zgradom. Ja zapravo nikad nisam zašto. Ni danas ne znam što je bio povod. Očito je policija imala neke informacije pa su tako čuvali određeni broj ljudi koji su bili medijski eksponiran - poručio je Kaić.