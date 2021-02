- Nismo do sada imali protokol za postupanje s viškom cjepiva jer smatram da uopće nije potreban takav protokol. Što se ima propisivati da li da se cjepivo baci ili da se upotrijebi? Protokol će se napraviti jer ministar traži protokol - rekao je za Dnevnik HTV-a Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kaić je objasnio kako će izgledati taj protokol:

- U njemu su neki elementi ako netko unaprijed otkaže da će doći, da se netko iz iste kategorije pozove, stavi se na listu. Ako se netko ne pojavi, pa se više nikoga ne može pozvati pa se pokuša naći nekog u blizini iz iste kategorije prioriteta. Ako se ne uspije, onda iz sljedeće kategorije prioriteta. Korak po korak, dođe se do toga da će se nekoga na cesti uloviti da se ne baci cjepivo. Protokol neće riješiti probleme - rekao je.



Kaić je istaknuo kako Alemka Markotić nije napravila profesionalnu grešku jer je cijepila osobu koja ima visok rizik za komplikacije Covida.



- To je osoba koja ima visoku dob, kronične bolesti, to nije prekoredno cijepljenje. To su ljudi koje prve treba zaštititi, naglasio je.

Istaknuo je kako obiteljski liječnici imaju prioritetne kategorije prema planu cijepljenja koje je objavila Vlada prije više od mjesec dana.



- U tome nisu razvrstane točno u detalje, treba li cijepiti nekoga tko ima 70 godina i povišen krvni tlak i pretilost ili nekoga tko ima 75 godina i pretilost i bez povišenog krvnog tlaka. Tako nešto je nemoguće propisati. Odlučivat će na temelju procjene rizika za razvijanje teškog oblika bolesti kod svojih pacijenata. Ako nitko ne želi preuzeti stručnu odgovornost, može se propisati prvo one koji su rođeni pojedinog godišta, pa onda ta godišta s 10 kategorija bolesti. To nigdje na svijetu nije propisano - objasnio je Kaić.



Rekao je kako je i odluka oko punktova za cijepljenje i tko će u njima raditi prepuštena županijskim stožerima da dogovore s domovima zdravlja i županijskim zavodom za javno zdravstvo tko će raditi u tim punktovima.





- Oni će se otvoriti tek kad bude dovoljno cjepiva. Mora biti značajna količina cjepiva na raspolaganju da bi se moglo otvoriti punkt u kojem se očekuje velik broj ljudi da će doći. To bi moglo biti vrlo skoro. Mi ćemo do kraja veljače dobiti još 200 tisuća doza. To će biti dovoljno uz sve ordinacije obiteljske medicine koje za sada još nemaju cjepivo, dati cjepivo. U ožujku se očekuje preko 300 tisuća doza. Mislim da bi se do tada mogli punktovi otvoriti i drugdje - rekao je.



Kaić strahuje da će doći do povećanja zaraženih otvaranjem djelatnosti poput teretana.



- Onaj tko će ići u teretane treba znati da se izlaže riziku. Nemoguće je eliminirati rizik epidemiološkim mjerama koje se moraju provoditi da se smanji zaraza. Ne može se eliminirati ni u dječjim igraonicama. Moglo bi se teoretski eliminirati na "kavi za van", ali po onom što vidim po ponašanju ljudi, mislim da neće biti eliminiran, nego samo povećan. Grupno treniranje je protiv svih pravila za suzbijanje epidemije - zaključio je.