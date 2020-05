Kaić: Razmak je sada 1,5m jer je negdje nemoguće držati 2m

Ponovno obrat oko maturanata koji su u samoizolaciji. Nakon što im je poručeno da će moći polagati ispit pod maskom pa onda da će se ipak o tome još raspravljati, danas ministrica obrazovanja Blaženka Divjak tvrdi kako na državnu maturu neće moći.

Ministrica Divjak se pozvala na dokument Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Polagat će maturu na jesen, ali pritom, tvrdi Divjak, neće biti zakinuti.

Kakva su na kraju pravila za državnu maturu, ali i koji su idući epidemiološki koraci za Dnevnik Nove TV objasnio je Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Previše pravila za maturante

Kako je kazao, u medijima je pročitao da djeca iz samoizolacije neće ići na maturu.

- Te se upute pišu zajedno s resornim ministarstvima. Ne pišemo ih mi sami - rekao je.

- Prva je varijanta bila da neće biti dozvoljeno pisanje u samoizolaciji pa se mislilo kako će to biti veliki problem. Pripremili smo upute po kojima bi mogli izaći na pisanje mature jer je sve to moguće organizirati - rekao je Kaić.

- Može se organizirati da oni sami u učionici polažu, moraju nositi masku, ulaze u školu na poseban ulaz, ukoliko on postoji, ili prije ili poslije ostalih učenika kako ne bi bilo miješanja, no bilo je to puno pravila. Trebalo je to iskoordinirati s MUP-om pa se zaključilo kako je nemoguće organizirati - objasnio je Kaić.

Dva metra sigurnija udaljenost

Za razmak o kojem je govoreno prvo dva metra pa se promijenilo u metar i pol kaže da je dva metra sigurnija udaljenost.

- Ali kad smo počeli pisati u okviru ublažavanja mjera preporuke za obrte koji imaju malu kvadraturu i neizvedivo je držati razmak od dva metra, onda smo se priklonili mogućnosti od metar i pol da bude dovoljno sigurno. To je sigurna udaljenost - dodao je.