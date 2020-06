Kaić: 'U BiH i Makedoniji bilo je puno obiteljskih okupljanja, to je dovelo do naglog porasta'

<p>Epidemiolog <strong>Bernard Kaić </strong>iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je na gostovanje u emisiju <a href="https://vijesti.hrt.hr/625974/vraca-li-se-epidemija-koronavirusa" target="_blank">U mreži prvog </a>došao s maskom. Na pitanje je li to jasna poruka da ljudi budu oprezniji, Kaić je rekao da nije, nego da nosi masku jer se nalaze u malom prostoru i blizu sjede. </p><p>Komentirao je porast broja oboljelih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Pekingu se širi korona virus </strong></p><p>- Dvije su mogućnosti - jedna je da toliko puno više naših ljudi ide van Hrvatske i vraća se nego što dolaze turisti, a druga je mogućnost da se kod naših ljudi prepozna bolest, a kod turista ne. Naši ljudi imaju svojeg doktora, prepoznaju simptome i jave se. No, i jedno i drugo je pretpostavka. No, neobično je da ulaze deseti tisuća turista u Hrvatsku, a nitko nije zaražen - rekao je i dodalo da bi se lakše uočila korona i transmisija kada bi bilo više testiranja. </p><p>Kaić je istaknuo da je realno očekivati da će turisti obolijevati te da države iz kojih turisti dolaze očekuju od Hrvatske da će se pobrinuti za taj problem. </p><p>- Nije nikakav problem reći kako treba postupati, nego se razni sektori prepucavaju tko će to platiti. Mislim da je to došlo do kraja i da će danas biti objavljena uputa - poručio je. </p><p>Na pitanje hoće li se situacija smirivati ili je ovo početak novog vala, Kaić je rekao da je to nemoguće predvidjeti.</p><p>- Treba nekoliko tjedana praćenja oboljelih da možemo reći raste li broj oboljelih ili ne - pojasnio je. </p><p>Kaić je komentirao i koje će se mjere prve primijeniti ako će se situacija pogoršavati. </p><p>- Ovisi o tome kako će se razvijati. Ako se vidi da neka mjera koja je ublažena dovela do porasta broja oboljelih, intervenira se na tu mjeru. Mi ne možemo reći što je zapravo krivo za porast novooboljelih, osim unosa iz vana. Ali to nije mjera koja je zadnja popuštena i na koju bi prvo trebalo reagirati, ali ako vidimo da je to stvarni razlog, savjetovat ćemo Stožeru da se na granicama uvede zdravstveni nadzor i samoizolacija. Pa ako netko i dođe zaražen da se na vrijeme prepozna i nema puno kontakata - pojasnio je Kaić. </p><p>Epidemiolog rekao je kako je 11 oboljelih i dalje situacija koju stručnjaci mogu držati pod kontrolom.</p><p>- Kada smo imali 90 oboljelih u jednom danu, to je bilo distribuirano po cijeloj Hrvatskoj, imali smo i više zavoda koji su to nadzirali. Broj od 80-90 dnevno se može dobro odraditi također - pojasnio je. </p><p>Na pitanje kako se zarazio prvozaraženi u Institutu Hrvoje Požar, kaže da se vjerojatno zarazio u inozemstvu.</p><p>- Prvo smo otkrili zaposlenika koji vjerojatno nije bio prvi oboljeli u toj firmi - kazao je. </p><p>Što se tiče putovanja u inozemstvo, Kaić kaže da sve ovisi gdje se putuje. </p><p>- Nikako ne bi trebalo ići na organizirane aranžmane u inozemstvo. Dobivamo dosta upita o maturalnim putovanja u Španjolsku, Portugal i Italiju. To je nešto što bih u svakom slučaju odgodio - rekao je. </p><p>Kaić je rekao da su se on i kolege raspitivali s kolegama u BiH i Makedoniji te rekao kako je moguće da je bilo više obiteljskih okupljanja zbog Bajrama i izgleda da je to dovelo do naglog porasta. </p><p>- Kad sam razgovarao s kolegom iz BiH, on je rekao da se ne događa ništa posebno i da je to blagi porast. Ne doživljavaju to kao nešto dramatično i to nije nešto dramatično. Još uvijek su brojevi novooboljelih naprema broja stanovnika niži na zapadnom Balkanu nego u drugim zemljama Europske unije - poručio je. </p>