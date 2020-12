Pa nek’ crknu od ljubomore, nek’ se kupaju u svojoj mržnji. Ja im to poručujem, a žičara, najljepša u Europi, vozit će 3. siječnja. To je bila poruka zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića kad su ga novinari jako naživcirali pitanjima o rastu cijene izgradnje žičare Sljeme, najvećeg i najskupljeg realiziranog projekta u metropoli.

Ali žičara vrlo vjerojatno neće voziti tog 3. siječnja, kad se održava prva utrka Ski kupa na Sljemenu. Zapelo je na dokumentaciji i svim dozvolama. A vjerovali ili ne, čak i kad one budu izdane, radovi će i dalje trajati. Jer treba ojačati čeličnu konstrukciju krova gornje postaje na samom Sljemenu. Saznali smo to od upućenog sugovornika na gradilištu. Ali vratimo se prvo na dozvole.

POGLEDAJTE VIDEO Kako je misteriozno poskupjela gradnja sljemenske žičare?

- Bit će jako teško ispuniti taj rok do 3. siječnja. Sad su šanse otprilike pola-pola. Problem je papirologija i izdavanje uporabne dozvole za žičaru. Treba obaviti tehnički pregled u ovo blagdansko vrijeme, a nakon toga bi išla uporabna dozvola. Nakon nje još certifikat treba izdati i resorno Ministarstvo prometa - objašnjava taj sugovornik.

Pripreme za tehnički pregled počele su ovaj tjedan. Problem je i što je austrijska tvrtka Doppelmayr, koja je dobavljač opreme, od kojih su najvažnije gondole i sajle, dostavila dokumentaciju na njemačkom. Treba je prevesti.

U Austriji su drugačiji zakoni pa bi to bilo dovoljno za preuzimanje žičare. Ali kod nas se preuzimanje ne može obaviti dok sva dokumentacija ne bude prevedena, nakon što prođe tehnički pregled i dobije se uporabna dozvola.

Čitav tim je angažiran da se ispuni gradonačelnikova želja, sam Bandić je obilazio gradilište i tražio da se ubrzaju, ali kako uvjeravaju upućeni, jako teško će stići rokove da žičara počne voziti do 3. siječnja.

Sasvim drugi apsurd je da su radovi na žičari koje je izvodio GIP Pionir završeni. Ali odmah će se morati u popravke. Revident koji je pregledavao čelične konstrukcije donje i gornje postaje već je zaključio da će se morati ojačati čelična konstrukcija krova gornje postaje. Dakle, nakon dvije godine radova odmah će se ići u popravak.

- Ti radovi ne bi utjecali na funkcionalnost žičare i ona s njima može dobiti uporabnu dozvolu, ali će se to morati ojačati po nalogu revidenta - kaže nam taj sugovornik.

Radovi će trajati dodatnih mjesec dana. Kako je moguće da konstrukcija krova nije prošla testiranje na otpornost u svim uvjetima?

- Pogrešno je projektirano. Takve probleme smo već imali na donjoj postaji, a oni su uklonjeni već ranije. To je problem lošeg projekta, zbog kojeg će i biti tužen projektant Elektroprojekt - uvjerava nas taj sugovornik koji u detalje zna probleme na žičari.

Nastavak je to apsurda i potencijalnih malverzacija na najvećem zagrebačkom projektu koji je dosegnuo cijenu sa svim troškovima od 710 milijuna kuna bez PDV-a.

Tko je kriv utvrđivat će sud, ali i DORH koji je započeo izvide nakon kaznenih prijava oporbenih zastupnika. Ugovorena cijena žičare trebala je biti 414 milijuna kuna bez PDV-a. Od toga je radove ugovorio GIP Pionir za 299 milijuna kuna, dok su gondole i ostala oprema ugovoreni s austrijskim Doppelmayrom za 111 milijuna kuna. Aneks po aneks, cijena je za GIP Pionir povećana za gotovo 90 milijuna kuna. A za Doppelmayr za više od 12 milijuna kuna.

Objavljen je i sedmosatni film anonimnog autora koji stavku po stavku prikazuje potencijalne malverzacije zbog kojih je cijena rasla. Ali iz Grada su isto tako opovrgnuli da je na žičari došlo do nepotrebnog poskupljenja. Njihov odgovor je da je projektant Elektroprojekt kriv za loše projektiranje koje se moralo u hodu popravljati. Pa su zato najavili da će ih tužiti za štetu od minimalno 80 milijuna kuna s PDV-om. Elektroprojekt pak tvrdi da oni nisu ništa krivi, da se Zagreb nikad nije žalio i upozoravao na nedostatke te da su iz medija saznali da će biti tuženi i da su proglašeni glavnim krivcima za poskupljenja.

Ali to nije sve. Bandić je lani shvatio da neće imati novca za žičaru u proračunu. Pa ju je prebacio na tvrtku u vlasništvu Zagreba - Zagrebački električni tramvaj(ZET). Zbog poreznih pravila, ZET-u je PDV neutralan i sav je, kažu, priznat, pa on nije dodatni trošak od 25 posto, koji bi inače platio Zagreb. ZET se zadužio za projekt 537 milijuna kuna, a sve kamate i naknade za taj kredit će stajati kroz 15 godina otplate još 125 milijuna kuna. Podsjetimo i da je Zagreb sasvim drugačije opravdavao poskupljenje kad je odobravan taj kredit. U njemu je navedeno da je do poskupljenja došlo zbog rasta cijena čelika na svjetskom tržištu te rasta cijena radne snage i radova u sektoru građevinarstva.

A prije mjesec dana je zamjenik pročelnika za izgradnju Mladen Tomac otvoreno priznao zastupnicima da je natječaj za radove raspisan iako nisu imali kompletiranu dokumentaciju. I to nakon 12 godina čekanja da radovi počnu!

Nadalje, iz Grada krivnju za poskupljenje prebacuju i na Vladimira Gruborovića, posebnog savjetnika gradonačelnika, kojemu je Bandić povjerio da vodi koordinacijski tim za izgradnju. I da je on krivac za loše pripremljeni projekt, a da je njegova partnerica i arhitektica Ana Lovinčić preko njega dobila posao preprojektiranja donje stanice. Ona je dvostruko povećana, a Lovinčić je to plaćeno dodatnih 850.000 kuna, pa je taj dio plaćen ukupno 1,25 milijuna kuna.

To nisu svi radovi, trebalo je sagraditi cestu, rotor, parkiralište, ukloniti staru žičaru, sanirati klizište i niz drugih radova koji su posebno ugovarani i podigli su ukupnu cijenu. Još se ne zna ni koliko će stajati karta za žičaru, ali trebala bi biti 50-ak kuna kad počne voziti u siječnju. Ali se zna da će svake godine održavanje samo žičare stajati barem 634.000 kuna. Povrat investicije u žičaru očekuje se za 36 godina.