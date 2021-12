Molim vas, pomozite mi vratiti moju Kiku i automobil koji mi je također ukraden dok je pas bio u njemu. Nikad u svom životu nisam tako nešto doživio i zaista se nadam da će policija ubrzo pronaći i moju predivnu Kiku i automobil koji mi je prijeko potreban, zavapio je Zoran B., hrvatski državljanin s prebivalištem u Njemačkoj.

Zoran se u ponedjeljak šetao sa psom te je u jednom trenutku izgubio tlo pod nogama, pao i ozlijedio nogu. Na kraju je bila nužna i hospitalizacija.

- To se dogodilo u samom središtu Rovinja. Kad sam pao, izvrnuo sam nogu i u velikoj boli ostao ležati na tlu. U tom trenutku prišlo mi je nekoliko ljudi koji su nudili pomoć. Među njima se našao i jedan ‘gospodin’ koji se velikodušno ponudio da će me odvesti u bolnicu s mojim automobilom. Riječ je o Nissanu njemačkih registarskih oznaka, crne boje iz 2003. godine - rekao je Zoran, koji ne može vjerovati što mu se dogodilo u ponedjeljak. Da netko tako može iskoristiti čovjeka kojemu je potrebna pomoć.

Vjerovao u dobrotu

- Rekao mi je da mi želi pomoći i povjerovao sam mu. Vjerovao sam u ljudsku dobrotu i da netko stvarno nesebično pomaže ozlijeđenoj osobi. Kasnije sam shvatio da sam se jako prevario - istaknuo je Zoran.

Neznanac ga je vozio u pulsku bolnicu, koja je od Rovinja udaljena nešto više od 30 km.

- U automobilu je bila i moja šestogodišnja kujica Kika koju obožavam, kao i ona mene. Kad smo stigli pred bolnicu, ušao sam, a gospodin je ostao vani sa psom. Nakon što mi je pružena pomoć, rečeno mi je da moram ostati zbog ozljede noge. Nije mi bilo svejedno, ali sam morao poslušati liječnike - kaže nam Zoran.

Kad je izašao iz bolnice, nije više bilo ni automobila ni psa.

- Nisam u toj vožnji do Pule uzeo kontakt od čovjeka jer nisam mislio da ću morati ostati u bolnici. Naknadno sam doznao da je gospodin doslovce čekao 2-3 minute pred bolnicom, sjeo u moje vozilo i odvezao se. Kad sam kasnije napustio bolnicu, imao sam što i vidjeti. Nije bilo ni Kike ni automobila, koji je također ukraden - rekao je očajni vlasnik.

Kiku voli kao člana obitelji, a ispričao je kako ju je uzeo iz jednog azila, da joj pruži topli dom, pun ljubavi.

- U šoku sam. Kako je moguće da netko ukrade vozilo i psa dok ležim teško povrijeđen i u bolnici? Drugi dan nakon dolaska morao sam na operaciju, a pušten sam iz bolnice u četvrtak. Od tada intenzivno tragam za svojim psom i automobilom. Poslao sam apel i udrugama, prijateljima životinja sa svojim brojem telefona kako bi se pas što prije pronašao - kaže nam Zoran.

Istaknuo je da je moguće da je Kika negdje po putu izbačena iz automobila, no naglasio je da je čipirana.

Usamljen bez Kike

- Iz svega srca molim toga gospodina da mi vrati mog psa i automobil jer sam očajan i usamljen bez Kike - dodao je.

Suzana Sokač iz Policijske uprave istarske potvrdila je sve što se dogodilo.

- Oko 23 sata, 29. studenog, 59-godišnjak je pao u Ulici Carera u Rovinju. Pristupio mu je nepoznati muškarac koji mu je ponudio pomoć. Nepoznati muškarac je odvezao 59-godišnjaka s njegovim vozilom u pulsku bolnicu, a nakon što je 59-godišnjak zbog zadobivenih ozljeda zaprimljen u bolnicu, nepoznati muškarac se s njegovim vozilom odvezao u nepoznatom smjeru. Policijski službenici intenzivno tragaju za automobilom marke Nissan, njemačkih oznaka, kao i za psom koji se nalazio u tom trenutku u vozilu. Nastavljaju se utvrđivati sve okolnosti događaja - rekla je Sokač iz PU istarske.

Iz pulske Udruge za zaštitu životinja Snoopy rekli su da je Kika kod njih stigla krajem 2015. iz romskog naselja te ju je sadašnji vlasnik, čim ju je ugledao, jako želio.

- Udomljena je kao već odrasli pas pa ne znamo sa sigurnošću koliko je zapravo stara. Čim je došla kod nas u azil, shvatili smo koliko je to divno i umiljato stvorenje. Prava maza. Jako nam je žao zbog toga što se vlasniku dogodilo i što Kika sigurno pati za njim isto kao i on za njom. Samo se nadam da ju je ta osoba koja ju je ukrala s automobilom ispustila negdje u Puli, jer ćemo je onda pronaći. Samo nam je cilj ponovno ih spojiti. Nas zovu ljudi gotovo stalno pa se nadamo da će i ovoga puta biti tako i da će se Kika sretno vratiti svom vlasniku. Problem će nastati ako ju je taj muškarac slučajno izbacio iz vozila negdje na potezu Pula - Rovinj ili možda u nekoj šumi. Tad će biti teže. Samo se nadamo da je pas dobro i apeliramo ovim putem da ga se vrati vlasniku. To je jako neobičan događaj i osoba koja je to učinila sigurno nije htjela ukrasti psa, nego automobil, a pas se tu našao tek usput - rekli su nam iz azila.