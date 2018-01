Kakav je to zakon? Informatika se uvodi da se izbaci vjeronauk

U prostorijama Stranke rada i solidarnosti je u četvrtak održana konferencija za novinare na kojoj su osim Milana Bandića, govorile i zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević te zastupnica u Gradskoj skupštini Gordana Rusak.

- Ova stranka je napravila europski Zagreb i europsku metropolu. Hrvatska je detaljno upoznata s bezočnim ispadom vjeroučitelja Bagarića i najoštrije osuđujemo njegov govor. To je sramotan čin pojedinca koji ne smijemo poistovjetiti s nastavom vjeronauka. Stranka ne negira potrebu psihijatra, ali netko je čin pojedinca pretvorio u kriznu situaciju. Postavljam pitanje zašto neki od riješenog slučaja Bagarić rade kriznu situaciju? Zašto se pridružuju progonu vjeroučitelja i Crkve? Ovo nije govor svih vjernika nego jedne osobe. Ovo je tipična politizacija i tražimo od svih stranaka da se ograde. Zalažemo se za slobodu i čuvanje svih vrijednosti. Vidljivo je da netko vlada medijima jer je pretvorio kurikularnu reformu u revolucionarnu parolu. Poziva se da nam stranci mijenjaju povijest. Okupirajući javni prostor, netko ne ostavlja mjesta za prava pitanja. Netko sa svojim interesnim skupinama monopolizira obrazovni sustav. Uzurpirajući medijski prostor, sprovodi se nabavka računalne opreme bez natječaja. Skriva se samovolja i partikularni interesi određenih političkih stranaka. Kome je u interesu u Hrvatskoj, kome može pasti na pamet da postupak pojedinca koji je nedopustiv, imam osjećaj da sve skupa ima jedan cilj - kako zatrti nacionalni identitet. Mislim da je ovo prilika da se stvari prepoznaju i iščupaju u korijenu - rekao je Bandić.

- Netko tko vlada medijima je od kurikularne reforme to uspio pretvoriti u revolucionarnu parolu, a da za to nema ni cilja ni sadržaja. To je opasno. To je panika, pa nije panika jedan Bagarić. Dali su reformi vanzemaljski smisao. Sad vi postavite pitanje tko je to i što se događa. Jedina zdrava institucija države koja je ostala još na okupu je još obitelj. Kad obitelj rastočimo onda nema ove zemlje. Što se tiče informatike tko će to platiti i da li će to biti u funkciji. Po kojem zakonu je uvedena informatika, osim da istjeramo vjeronauk pa uvedemo informatiku i od toga smo napravili misu, udri po vjeronauku, vjeroučiteljima, Kaptolu zbog jedne neodgovorne osobe - rekao je Bandić

Rusak je pitala koji su to ljudi koji će djeci predavati informatiku.

- Hoće li se provjeriti kompetencije tih ljudi, a za informatiku treba ozbiljno predznanje iz matematike, budu li učenici znali više od nastavnika, nećemo napraviti ništa - rekla je Rusak.