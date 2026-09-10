KAKAV ULOV Policiji u Pakracu predali strojnicu i raketni bacač!

Na području Pakraca u srijedu su građani policiji predali oružje i streljivo. Jedan građanin, koji je želio ostati anoniman, predao je policijskim službenicima strojnicu s četiri pripadajuća spremnika.

Foto: PU pozeško-slavonska

Istoga dana drugi anonimni građanin predao je policiji bestrzajni raketni bacač i 75 komada streljiva. Policija je sve preuzeto oružje i streljivo izuzela te pohranila u svoje prostorije do uništenja.