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NEVJEROJATNO

KAKAV ULOV Policiji u Pakracu predali strojnicu i raketni bacač!

Piše Veronika Miloševski,
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KAKAV ULOV Policiji u Pakracu predali strojnicu i raketni bacač!
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Foto: PU pozeško-slavonska
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Policija je sve preuzeto oružje i streljivo izuzela te pohranila u svoje prostorije do uništenja...

Na području Pakraca u srijedu su građani policiji predali oružje i streljivo. Jedan građanin, koji je želio ostati anoniman, predao je policijskim službenicima strojnicu s četiri pripadajuća spremnika.

Foto: PU pozeško-slavonska

Istoga dana drugi anonimni građanin predao je policiji bestrzajni raketni bacač i 75 komada streljiva. Policija je sve preuzeto oružje i streljivo izuzela te pohranila u svoje prostorije do uništenja.

Foto: PU pozeško-slavonska

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